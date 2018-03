Jakarta/Weinheim. (alb) Christian Prier ist hörbar erleichtert. Wenige Stunden zuvor hat der Geschäftsführer eines großen Weinheimer Fachhandels am Montag erfahren, dass sich sein Onkel Karl-Edmund nach der Operation in Indonesien auf dem Weg der Besserung befindet. Der 81-jährige Jesuitenpater war während des Sonntagsgottesdiensts in Sleman auf der Insel Java von einem jungen Mann mit einem Schwert am Kopf verletzt worden. Es soll sich um einen Studenten handeln, möglicherweise ein radikaler Islamist.

Der Attentäter verletzte insgesamt vier Menschen und schlug die Köpfe einer Jesus- und einer Marienstatue ab. Anschließend wurde er von der Polizei niedergeschossen. Christian Prier erhält seine Informationen derzeit von einem Jesuitenpater, der seinen Onkel bereits mehrfach vor Ort im Krankenhaus besucht hat. "Leider können wir noch nicht selbst mit ihm sprechen, da er auf der Intensivstation liegt", sagt der Neffe am Telefon der RNZ. Der Eingriff sei aber gut verlaufen. Und wahrscheinlich habe der Onkel noch Glück gehabt. "Schließlich hätte ihn das Schwert auch anders treffen können", so Christian Prier. Einen Organisten habe es offenbar schlimmer erwischt, sein Zustand sei kritisch.

Prier sagt, es habe bisher noch keine Attacke auf seinen Onkel gegeben, der 1937 in Weinheim geboren wurde und seit den 70er-Jahren das Zentrum für Liturgische Musik in Yogyakarta leitet. Allerdings verfolgten seine Angehörigen in der Zweiburgenstadt seit geraumer Zeit die Entwicklungen in Indonesien mit Sorge. Dort häufen sich die Angriffe auf religiöse Minderheiten. Sleman galt lange als weltoffene Studentenstadt, ähnlich wie Heidelberg. Doch habe der letzte Weihnachtsgottesdienst nur unter Polizeischutz gefeiert werden können.