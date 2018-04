Schriesheim. (nip) "Dieses Buch nicht zu schreiben, wäre unterlassene Hilfeleistung gewesen", sagt Gisa Börschel. Die 48-Jährige, die lange in Edingen-Neckarhausen wohnte und nun in Schriesheim lebt, berichtet unter dem Titel "Wie aus Wunden Wunder werden", wie sie ihre eigene Trennung verarbeiten konnte und gibt Hilfestellungen, wie man solch emotionalen Ausnahmesituationen überwinden kann.

"So überlebst du Liebeskummer und Trennungen", lautet der Untertitel des 163 Seiten starken "Krisennavigators". Börschels Spezialgebiet sind Coachings, Hypnose und Seminare rund um einen erfolgreichen Außenauftritt, um gestärkt aus Krisen hervorzugehen. An diesem Vormittag, erzählt sie, stehe noch ein "Skype-Coaching" mit einer Klientin an, die nicht in der Nähe lebt. Auch auf ihrer Lieblingsinsel Mallorca hat Börschel Klienten, die ihren Rat per Skype oder in Seminaren suchen.

Ihre berufliche Laufbahn startete als Handelsfachwirtin im Außendienst. Dann kam ihr Sohn zur Welt und die Mutterrolle war damit nicht mehr zu vereinbaren. "Ich habe mir überlegt, was mir noch Spaß machen würde. Und mit Menschen zu arbeiten war schon immer meins", sagt sie. Sie machte eine Ausbildung zur Naturkosmetikerin und in Ayurveda, einer traditionellen indischen Form der Heilkunst. "Ich habe festgestellt, dass sich über Berührungen emotionale Blockaden lösen lassen", sagt sie weiter. Sie belegte Seminare zum Thema "menschliche Psyche" und bildete sich weiter in neurolinguistischem Programmieren, in systemischer Beratung und in Hypnose. Nach einer schweren Operation im Jahr 2013 habe sie begonnen, ein Buch zu schreiben. "Ein Werk, das Hürden überwinden musste."

Der Verlag Edition Forsbach zeigte Interesse, riet ihr aber, ihre Trennungsgeschichte und ihren Liebeskummer zu thematisieren. "Es ist ein anderes Buch geworden, als geplant", gibt sie zu. Doch es zeigt Perspektiven, wie es nach einer Trennung weitergeht. Unter dem Motto "Aufgeben ist keine Option", packte Börschel ihre Strategien aus dem Coaching im Kampf gegen Schmerz, Wut und Trauer in ihr Buch. Sie nutzte ihre eigene "Stehaufkompetenz", um das "Verlassenwordensein" zu akzeptieren und anderen Betroffenen zu helfen. Bei ihr kam nach 30 Jahren das Beziehungsaus. Sie zog zusammen mit dem Sohn aus dem gemeinsamen Haus aus und schaffte es, alleine wieder glücklich zu werden.

Ein zweites Buch ist in Arbeit. Es wird darum gehen, wie man emotionalen und narzisstischen Missbrauch in Beziehungen überlebt. "Ich habe viele Interviews mit Frauen und Männern geführt, was sie hier erleben." Und zum Thema "Neubeginn" hat sie ein E-Book geplant.

Info: Mit ihrem Erstling geht Börschel jetzt auf Tour. Die Plätze bei den Autorenlesungen sind jeweils begrenzt. Um Anmeldung unter Telefon 0152/33921726 oder unter gisa-boerschel@email.de wird gebeten. Die erste Lesung in der Region findet statt am 9. April um 19 Uhr in der Rosenstraße 63, Neu-Edingen, bei "Kosmetik Träumerei". Am Dienstag, 10. April, liest Börschel um 18 Uhr bei "Feinkost Leckerli" in der Seckenheimer Hauptstraße 110, Mannheim-Seckenheim sowie am 17. April um 18.30 Uhr im "Haarstudio Sabine", Albert-Schweitzer-Straße 6, Edingen. Mehr Informationen zu Buch und Lesungen unter www.gisa-boerschel.com.