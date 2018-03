Von Marco Partner

Schriesheim. In Boutiquen an den Garderoben nach den neuesten Trends aus der Kleiderwelt Ausschau zu halten, ist das eine. Bei der Modenschau aber bekommen die Mathaisemarkt-Besucher die Farben, Formen, Muster und Stoffe der kommenden Saison unmittelbar vorgetragen. Zehn Models verwandeln das Festzelt auch am gestrigen Dienstagnachmittag wieder in einen Catwalk. Und neben musikalischen sowie tänzerischen Showeinlagen erweisen sich auch die kleinen Mannequins als große Meister der modischen Unterhaltung.

Pink, blumig, farbenfroh: Die zum nunmehr zwölften Mal veranstalte Schriesheimer Modenschau soll sich wie angekündigt als bunt erweisen. Ausgestattet von der Boutique Impuls schreiten die Damen zunächst ganz erdbeerfarben in Jersey-Kleidern, Stick-Jacken und Baumwollhosen über den Laufsteg.

Für Modeliebhaber, die es farblich eher dezent mögen, gibt es grau-weiße Kleider, die elegant mit silbernen Accessoires abgestimmt werden. Oder gemusterte Jeans mit Erdtönen. Immer wieder kündigt Moderatorin Christa von Schachtmeyer die neuesten Outfits im gekonnten Modefachjargon an. Insbesondere ein Etuikleid mit rosa Tupfenschal ist für die Kosmetikerin der optische Hingucker. "Der Vorbote des Frühlings", sagt die Moderatorin über gemusterte Blusen mit Fransenjeans.

Bevor die Models über den Catwalk stolzieren, werden sie nicht nur in Christa von Schachtmeyers Kosmetikinstitut, sondern auch vom Friseursalon Svenja Voll und Sharam Hairstyling geschminkt und frisiert. Dadurch strahlen auch die neuesten Kleiderkreationen noch mehr Eleganz aus. Auch bei den aktuellen Kollektionen von Ela’s Modepalast. Hier zarte Pastelltöne, dort fetzige Lederjacken und zitronengelbe Hosen, die bereits nahtlos in den Sommer übergehen. Als Trendsetter könnte sich aber vor allem die Wendehose erweisen. "Eine Hose, zwei Outfits", sagt von Schachtmeyer beeindruckt.

Fotos werden geschossen, kleine Videos gedreht, und immer wieder die um Contenance bemühten Grazien mit Applaus belohnt. "Es ist eine wirklich farbenfrohe und ansprechende Modenschau. Und zudem auch sehr informativ", sagt Isabella Faber-Werns aus Heidelberg, welche die Präsentation der Schriesheimer Haute Couture immer wieder gerne besucht. Aufgelockert wird diese durch kleine Show-Acts.

Sänger Sherwin nutzt schon vor der Modenschau den langen Laufsteg voll aus, Daria Bieniek und Alexander Nickel zaubern einen gefühlvollen Wiener Walzer und einen fetzigen Discofox aufs Parkett. Der Hütten-Helmut präsentiert Mode und Musik aus Oberbayern, während Milena und Dennis vom AC Weinheim mit ihrem Hip-Hop-Tanz brillieren. Als zuckersüßer Herzensbrecher soll sich aber die Präsentation des Kinderlädchens erweisen. Unter der Moderation von Sabine General laufen die kleinen Models erst Hand in Hand in Jeansjacken umher. Zunächst schüchtern, doch dann wollen sie gar nicht mehr aufhören.

Genauso frech, bunt und blumig erweist sich auch die Kindermode selbst. "Das hier ist eine meiner Lieblingstermine, bei denen ich den Bürgermeister sehr gerne vertrete", sagt Barbara Schenk-Zitsch, die anschließend mit Weinkönigin Sophie und ihren Prinzessinnen Ivanka und Sofia auch die Organisatoren und Mitwirkenden mit Blumen und anerkennenden Worten ehrt.