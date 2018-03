Schriesheim. (RNZ) Mit 6:11 (2:4; 3:3; 1:4) hat der TV Schriesheim im letzten Spiel der regulären Floorball-Saison gegen den MFBC Leipzig verloren. Schriesheim beendet die Saison damit als Tabellenletzter und trifft nun auf BAT Berlin. Das letzte Pflichtspiel der regulären Saison hatte aufgrund der Tabellensituation eher Testspielcharakter. Sowohl die Badener, als auch die Gäste aus Leipzig waren bereits im Vorfeld der Partie auf ihren Tabellenplätzen "zementiert". Im Hinblick auf die kommenden Spiele gegen den Abstieg ging es in der Begegnung gegen die Sachsen vor allem darum, letzte Feinschliffe vorzunehmen.

Am Samstag, 31. März, 18 Uhr startet die erste "Playdown-Runde" für den TVS mit einem Heimspiel in der Mehrzweckhalle. Zu Gast ist BAT Berlin, eine Mannschaft, die Schriesheim lediglich in einem der bisher vier Aufeinandertreffen besiegen konnte. Der Siebtplatzierte aus der Hauptstadt ist Favorit. Nach dem Spiel in Schriesheim, folgen am Wochenende darauf die Auswärtsspiele in Berlin. Der Sieger aus dieser Playdown-Serie (zwei Siege aus drei möglichen Spielen) hält auf jeden Fall die Klasse. Der Verlierer muss weiterhin zittern und hat in Spielen Mitte April nochmals die Chance auf den Klassenerhalt.