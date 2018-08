Schriesheim. (fjm) Durch den Umbau des Bahnhofsvorplatzes in Heidelberg haben sich auch für den Takt der RNV-Linie 5 in Schriesheim eine Veränderung ergeben: Die Bahnen fahren abends während der Bauarbeiten in Heidelberg an der Haltestelle Schriesheim Bahnhof bis 21 Uhr alle zehn Minuten in Richtung Weinheim ab. Das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch auf RNZ-Nachfrage.

Bisher endete der Zehn-Minuten-Takt in Richtung Norden schon eine Stunde früher. Im regulären Betrieb verkehren die Bahnen ab 20 Uhr eigentlich nur noch halbstündlich. Das gilt auch weiterhin in Richtung Heidelberg.

Der Grund für die Änderung: Die Kurfürstenanlage in Heidelberg ist nahe des Hauptbahnhofs vollgesperrt, die Linie 5 fährt deshalb von Schriesheim kommend über die Berliner Straße nur bis zur Ersatzhaltestelle Hauptbahnhof West und wendet dort.

So kommen Pendler nun abends eine Stunde länger alle zehn Minuten von Heidelberg aus nach Schriesheim. "Die Bahnen fahren dann weiter nach Käfertal ins Depot", sagte eine RNV-Sprecherin, "allerdings nur während der ersten Umbauphase".

Ab 10. September, mit Beginn des neuen Schuljahrs, soll die Linie 5 wieder ihre Rundfahrten aufnehmen. Dann gilt in Schriesheim ab 20 Uhr in beide Richtungen der Halbstunden-Takt.