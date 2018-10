Schriesheim. (RNZ) Zu zwei Zimmerbränden innerhalb von vier Stunden ist die Freiwillige Feuerwehr am Samstagvormittag ausgerückt. Um 6.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte in eine Sammelunterkunft im Altenbacher Abtsweg alarmiert. Dort war Wäsche beim Auskochen in der Küche in Brand geraten. Die Bewohner entfernten sie noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vom Herd und löschten sie ab. Um 10.39 Uhr fuhren die Einsatzkräfte in die Mozartstraße: Dort hatte im zweiten Obergeschoss eines Wohnhauses ein Wäschetrockner Feuer gefangen, der Rauch zog durch die offene Wohnungstür bis ins Treppenhaus. Ein Nachbar hatte bereits erste Löschversuche unternommen, die Feuerwehr musste nur noch die Nachlöscharbeiten übernehmen sowie Treppenhaus und Wohnung entlüften. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Wohnung ist aus Sicht der Feuerwehr weiter bewohnbar. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.