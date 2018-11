Schriesheim. (rnz) Eine halbseitig gesperrte Bundesstraße B3, langer Stau in beide Richtungen und eine größere Zahl an Fahrzeugen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz: Das ist die Bilanz eines Fehlalarms, der am Freitagvormittag gegen 10.40 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Rhein-Neckar in Ladenburg einging.

Laut Feuerwehr war zunächst von einem Zimmerbrand in einem Gebäude gegenüber der Aral-Tankstelle die Rede. Vor Ort konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden: Bei Bauarbeiten im Gebäudeinneren wurde offenbar Staub aufgewirbelt, der aus den gekippten Fenstern hervorquoll und wie Rauch aussah. Nach dem Einsatz wurden die Arbeiten laut Feuerwehr fortgesetzt, weshalb wieder entsprechende Meldungen bei der Leitstelle eingingen.