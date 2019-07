Schriesheim. (RNZ) Schriesheimer Feuerwehrleute haben am frühen Sonntagmorgen auf die Landstraße (B 3) ausrücken müssen. In Höhe des Säulenwegs waren ein Taxi und ein Rettungswagen in einen Unfall verwickelt.

Die Folge: Aus dem Rettungsfahrzeug lief Kühlerflüssigkeit aus. Diese wurde von der Feuerwehr zunächst abgestreut und dann aufgenommen. Parallel hierzu mussten die Brandschützer die Einsatzstelle ausleuchten.

In dem Taxi befand sich ein Fahrgast, der ersten Erkenntnissen zu Folge leicht verletzt wurde. Dieser wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rettungswagen war nicht mehr fahrbereit und musste infolgedessen abgeschleppt werden.