An den Cortenstahltoren werden elastische Fugen erneuert. Foto: Dorn

Schriesheim. (fjm) Erstaunte Blicke vieler Passanten gestrigen Dienstagmorgen am Schillerplatz: Die vier markanten Corten- stahltore und die zugehörigen Wasserspiele waren mit weiß-roten Bändern abgesperrt. Ein größerer Umbau steht dort allerdings nicht an: Auf Nachfrage erklärte das städtische Bauamt gestern, an dem Brunnen würden elastische Silikonfugen repariert.

Während der Arbeiten sei die Fläche unter den Toren deshalb gesperrt. Zu Dauer und Kosten der Reparatur machte die Verwaltung gestern keine Angaben. Der Schillerplatz war vor knapp drei Jahren nach achtmonatiger Bauzeit eröffnet worden. Die Corten- stahltore am "Begrüßungsplatz", wie Bürgermeister Hansjörg Höfer ihn nannte, waren zuvor immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Inzwischen ist der Schillerplatz, wegen der Wasserspiele besonders im Sommer, zu einem beliebten Treffpunkt geworden.