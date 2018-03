Schriesheim. (pol/mün) Die Polizei sucht einen schwarzen BMW-Kombi-Fahrer, der womöglich am Samstagabend in Schriesheim den Opel eines 19-Jährigen abgedrängt haben soll. Der Opel landete auf der Landstraße in Richtung Weinheim im Gleisbett der OEG.

Der 19-Jährige war gegen 21.35 Uhr Richtung Weinheim unterwegs und ihm sei der BMW gefolgt, heißt es bei der Polizei. Der BMW-Fahrer sei ihm nicht nur dicht aufgefahren und habe die Lichthupe betätigt. Plötzlich habe der BMW ihn auf derart rücksichtslose Weise überholt und nach rechts abgedrängt, dass er von der Fahrbahn abkam und im Gleisbett der OEG landete. Der Fahrer des BMW sei dann abgehauen, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern.

Die wegen Unfallflucht, Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung ermittelnden Beamten des Polizeireviers in Weinheim suchen nun nach Zeugen des Vorfalls, die sich unter der Rufnummer 06201/1003-0 melden können.

Der Opel wurde nach derzeitigem Kenntnisstand bei dem Unfall nur leicht beschädigt. Der Straßenbahnverkehr war für etwa eine Stunde unterbrochen.