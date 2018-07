Wissen, was sie an ihm haben: Bürgermeister Hansjörg Höfer, Hauptamtsleiter Edwin Schmitt (v.l.) und Personalratsvorsitzende Nina Hagloch (r.) müssen am 31. August Wilhelm Körbel in den Ruhestand verabschieden. Erste Geschenke bekam er schon gestern. Foto: Kreutzer

Von Frederick Mersi

Schriesheim. 1981, als Wilhelm Körbel Standesbeamter in Schriesheim wurde, verschärfte der neue US-Präsident Ronald Reagan den Ton gegenüber der Sowjetunion, kam Hosni Mubarak in Ägypten an die Macht, strahlte die ARD die erste Folge der Serie "Dallas" aus und stellte IBM den ersten "Personal Computer" vor. Es dauerte nicht lange, bis dieses Gerät auch an Wilhelm Körbels Arbeitsplatz auftauchte. "Da kam so ein Typ von IBM aus Stuttgart, der uns das vorgestellt hat", sagt der 65-Jährige und lacht. "Abends haben wir dann nicht mehr gewusst, wie wir das Ding ausschalten können, und haben einfach den Stecker gezogen."

Seitdem sind mehr als 30 Jahre vergangen. Die Digitalisierung machte sich bei Körbels Arbeit deutlich bemerkbarer, als ihm lieb war: Anfang 2017 wurde das Grundbuchamt, sein "Baby", wie er es liebevoll nannte, geschlossen. Alle Unterlagen kamen in ein Zentralarchiv nach Kornwestheim, um dort digitalisiert zu werden. Am Mittwoch war Körbel dort zu Besuch, zeigte sich beeindruckt von den Millionen Akten auf über 162 Kilometern Länge in einer hoch modernen Anlage. "Die haben längst nicht alle Dokumente so schön geliefert bekommen wie von uns", sagt er. Er ist stolz darauf, seine Arbeit im Grundbuchamt so lange sorgfältig verrichtet zu haben.

Doch vielen Schriesheimern ist er vor allem aus dem Alten Rathaus bekannt. 1670 Ehen hat er in seinem Berufsleben mitten in der Weinstadt geschlossen, zehn werden - Stand jetzt - noch bis zu seinem letzten Arbeitstag am 31. August dazukommen. Ob dabei Ringe oder Uhren getauscht wurden, die zukünftigen Eheleute mit der Einkaufstasche oder auf Pferden zur Zeremonie kamen, in der Blüte ihres Lebens standen oder in manchen Fällen schon im Sterben lagen: Körbel gab sich Mühe, allen in ihrer Situation gerecht zu werden. "Auch wenn man natürlich nicht 1670 Mal das Rad neu erfinden kann", sagt er.

Abgelesen habe er seine Reden bei den Trauungen nur zu Beginn, danach habe er frei gesprochen. In manchen Fällen waren die Eheleute davon auch mal weniger begeistert, zum Beispiel wenn Körbel etwas über Schriesheim erzählte, die Stadt, ihre Geschichte, die Strahlenburg und den Strahlenberger Hof. "Da kam ein Beschwerdebrief an den Bürgermeister, ich hätte Werbung für die örtliche Gastronomie gemacht", sagt Körbel. "Das fand ich ungerecht." Auch Unpünktlichkeit bei der eigenen Trauung empfand er als respektlos.

Ansonsten ließ er sich zwar von den Eigenheiten mancher Paare und Familien nicht aus der Ruhe bringen - ein Bräutigam heiratete drei Mal bei ihm, ein anderer wurde in Handschellen gebracht und wieder abgeführt, ein Trauzeuge ließ seinen Hund vom Boden des Alten Rathauses fressen. Wenn die frisch Vermählten aber zu weinen begannen, konnte sich Körbel zuweilen auch nicht zurückerhalten. "Einmal hat mir der Trauzeuge ein Taschentuch gereicht, ein anderes Mal hat mich die Braut in den Arm genommen", sagt er und lächelt. Peinlich ist ihm das nicht: "Der Standesbeamte ist bei so was schon sehr emotional."

Körbel erlebte auch den gesellschaftlichen Wandel in der Haltung gegenüber homosexuellen Paaren mit - von der Einführung des Lebenspartnerschaftsgesetzes im Jahr 2001 bis zur "Ehe für alle" im vergangenen Herbst. "Grundsätzlich ist da überhaupt kein Unterschied zu heterosexuellen Paaren", sagt er. Ein Fan der eingetragenen Lebenspartnerschaften war er deshalb nie: "Das war nicht Fisch und nicht Fleisch, und ,Lebenspartnerschaftsurkunde’ klingt einfach holprig." Das ist nun Vergangenheit.

Ob das ab September auch für Eheschließungen durch Wilhelm Körbel gilt, ist aber noch nicht klar: "Wenn die Stadt es genehmigt, werde ich für den Notar Termine vorbereiten - und vielleicht die eine oder andere Ehe schließen." Dazu müsste ihn die Stadt zum Trau-Standesbeamten ernennen. In jedem Fall wird Körbel aber mehr Zeit zum Rad- und Traktorfahren, für seine fünf Enkel und für seinen Garten in Altenbach haben, wo er seit 32 Jahren wohnt. "Ich bin zwar in Heidelberg geboren und werde deshalb nie waschechter Altenbacher, aber ich fühle mich dort wohl."