Schriesheim. (fjm) Der 439. Mathaisemarkt wirft jetzt auch für alle Passanten am Festplatz sichtbar seine Schatten voraus: Am Freitagmorgen begann der Aufbau des Hamel-Festzelts von Wirtin Ilona Böhm aus Mannheim, am Samstag stand es bereits. Bis zur offiziellen Eröffnung mit Krönung der neuen Weinhoheiten am Freitag, 2. März, um 19 Uhr soll schließlich alles bereit sein.

In den folgenden elf Tagen wartet ein abwechslungsreiches Programm auf die Besucher des Zelts, mit der "Maximum Sunshine Party" am Dienstag, 6. März, ab 19 Uhr als Höhepunkt. Auch die Boxmatinee des Kraftsportvereins, die BDS-Mittelstandskundgebung mit dem CDU-Europaabgeordneten Daniel Caspary und die Mathaisemarkt-Modenschau werden dort stattfinden, ebenso ein Schlager-Talentwettbewerb, das traditionelle Schul-Duell und das Fanfarenzug-Treffen.

Seit Donnerstag ist der Festplatz für den Aufbau von Buden und Fahrgeschäften gesperrt, ebenso der Parkplatz vor dem Rathaus. Morgen tagt dann ein letztes Mal der Markt- und Kulturausschuss.