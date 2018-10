Von Nadine Rettig

Schriesheim. Dass ein Derby immer besondere Stimmung und Brisanz bietet, weiß wohl jeder Sportfan. Doch die Zuschauer des Ringerderbys des Kraftsportvereins (KSV) Schriesheim gegen den SRC Viernheim konnten am Mittwoch nicht nur eine feurige Stimmung beim Kampf selbst erleben, sondern auch ordentlich Feierlaune mitbringen: Der KSV lud an diesem Tag zu seinem inzwischen schon traditionellen Oktoberfest.

Und so wurde schon am späten Vormittag bei einem typisch bayrischen Frühschoppen und passender Livemusik auf den Bierbänken vor der Halle ordentlich geschunkelt. "Das Oktoberfest kommt immer gut an, denn so etwas gibt es nicht überall", freute sich Abteilungsleiter Marc Hartmann über die gute Resonanz. Dass man das Fest in diesem Jahr sogar mit einem Derby verbindet, sei natürlich besonders toll, so Hartmann. Damit sei gesichert, dass auch viele Fans aus Viernheim mitreisen und für gute Stimmung sorgen.

Doch damit ein Derby mit Oktoberfest reibungslos funktioniert, brauche man viele fleißige Helfer, sagte Hartmann. Auch wenn viele Vereine über mangelnde ehrenamtliche Helfer klagten, gebe es beim KSV zum Glück immer noch genug Vereinsmitglieder, die bereit seien, sich einzusetzen. Das ganze Oktoberfest und das Catering stellte der Verein mit eigener "Manpower" auf die Beine, über 20 engagierte Helfer waren an diesem Tag im Einsatz, um bayrisches Flair in die Schriesheimer Halle zu bringen - mit Erfolg.

An den Tischen mit weiß-blauen Decken nahmen die begeisterten Besucher bald mit allerhand bayrischen "Schmankerln" Platz: Von Schweinshaxen über Weißwürste und Brezeln bis hin zum Leberknödel war für jeden die passende Leckerei dabei. Dass diese gut ankamen, zeigte der Ansturm am Essensstand in der Pause und nach dem Kampf. "Der Andrang war bisher wirklich gut", sagte eine der fleißigen Helferinnen zufrieden.

Doch nicht nur der Verein selbst hatte vieles getan, um ein möglichst authentisches Oktoberfestgefühl zu erzeugen. Viele Besucher hatten sich dem Motto des Tages angepasst und ihre KSV-Montur gegen Dirndl und Lederhosen getauscht. "Jetzt konnte ich endlich mal mein Dirndl ausführen, sonst hat man hier in der Gegend ja leider nicht so oft die Gelegenheit", freute sich eine der Besucherinnen nach dem Kampf. Und bei einem weiteren, in Bayern geborenen, Zuschauer löste das Schriesheimer Oktoberfest mit all seinen Spezialitäten wahre Heimatgefühle aus. Doch nicht nur zu dem Fest, das an diesem Tag stieg, hatte er eine Verbindung, sondern auch zum gestrigen Derbygegner der KSV-Ringer. In Viernheim habe er sogar früher selber gerungen, erzählte er begeistert. Doch für welchen der beiden Vereine sein Herz an diesem Tag schlug, konnte er nicht sagen. "Ich freue mich einfach, wenn ich einen fairen und guten Kampf sehe", lautete seine Devise.

Den sah er auch: Die Fans des KSV konnten sich letztlich über einen souveränen 21:9-Derbysieg ihrer Ringer freuen. Auch Hartmann war zufrieden mit dem Ergebnis seiner Abteilung. "Das war ein super Tag", freute er sich nach dem Kampf. Bei den Zuschauern, die in der Halle noch mitgefiebert und sich voll und ganz auf den Kampf konzentriert hatten, war die Feierlaune nach dem Sieg umso ausgelassener. So bildete sich am Bierwagen der "Woinemer Hausbrauerei" nach Kampfende schnell eine lange Schlange, und wer schnell genug war, sicherte sich gleich noch einen Platz auf einer der Bierbänke im Freien.

Dort konnten die Fans zum Ausklang des Kampftages bei trockenem Herbstwetter noch Livemusik lauschen, die auch vor der Halle für Oktoberfeststimmung sorgte - damit in bester Wiesn-Manier mit einer "Moas" auf den Derbysieg angestoßen werden konnte.

