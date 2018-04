Schriesheim. (pol/mün/van) Mit offenbar leichteren Verletzungen als zunächst angenommen wurde eine 18-Jährige am Donnerstagmorgen in eine Klinik in Heidelberg zur Behandlung gebracht. Sie war laut Polizei gegen 7.30 Uhr von einer Bahn der RNV-Linie 5 (OEG) im Bahnhof Schriesheim erfasst worden.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll die junge Frau am OEG-Bahnhof den Fußgängerübergang über die Gleise benutzt haben, um auf das Gleis 1 zu gelangen. Dabei übersah und überhörte sie das Herannahen der Bahn, die in Richtung Dossenheim unterwegs war.

Laut Zeugen soll die junge Frau dabei Ohrenstöpsel getragen und an ihrem Handy hantiert haben. Sie wurde von der Bahn erfasst und zur Seite geschleudert.

Der Schienenverkehr war während der Unfallaufnahme nicht eingeschränkt. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Update: 12. April, 10.46 Uhr