Bürgermeister Hansjörg Höfer weiht in Anwesenheit der Gemeinderatsmitglieder das neue Orientierungssystem für Fußgänger ein. Foto: Dorn

Schriesheim. (fjm) Vor zwei Jahren in Auftrag gegeben, seit Mittwoch Realität: 16 schwarz-grüne Stelen, zwei Infotafeln und zwei Hinweisschilder weisen Besuchern jetzt den Weg zu 14 Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen in der Kernstadt.

Bürgermeister Hansjörg Höfer weihte das Fußgängerleitsystem vor der Gemeinderatssitzung offiziell an der Informationstafel vor dem Rathaus ein; die meisten der zwei Meter hohen und 40 Zentimeter breiten Stelen wurden bereits am Dienstag von einer Fachfirma aufgestellt.

Sie weisen auch den Weg zu größeren Parkplätzen am Festplatz und am Friedhof sowie zum RNV-Bahnhof der Linie 5. Dem ging ein jahrelanger Entwicklungsprozess unter Einbindung des Bundes der Selbstständigen, des Verkehrsvereins und der Besitzer anliegender Häuser voraus. Die Standorte wurden sorgfältig ausgewählt: An jeder Stele und jedem Schild soll der nächste Wegweiser bereits sichtbar sein. Ein Stadtplan bietet zusätzliche Orientierung, ein QR-Code leitet Smartphone-Nutzer zum aktuellen Veranstaltungskalender auf der Internetseite der Stadt.

Das gesamte System hat die Stadt laut Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger etwa 50.000 Euro gekostet und soll Besucher vor allem in und durch die Altstadt leiten.