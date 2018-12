Schriesheim. (RNZ) Ehemalige Streuobstwiesen wieder aufblühen lassen: Das ist das Ziel einer Aktion des Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzepts (Ilek) am Samstag, 8. Dezember. Um 9 Uhr treffen sich freiwillige Helfer, um Starthilfe für die Beweidung von verwilderten Grundstücken in Schriesheims Norden zu geben. Die Fläche von etwa einem Hektar soll wieder gepflegt und mit Obstbäumen bepflanzt werden. Eine Gruppe von Helfern hat sich für den Einsatz schon gefunden, aber sie braucht noch tatkräftige Unterstützung.

Ilek-Aktionen fanden in Schriesheim bislang vor allem am Madonnenberg statt, jetzt geht die Stadt Schriesheim mit Unterstützung des Ilek-Managements den Bereich "Baret" sowie Flächen im Gewann "Mergel" an. Der erste Schritt im "Baret" ist das Freischneiden von Zaungassen für einen mobilen Weidezaun. Dann sind erst einmal die Ziegen von Fridolin Scharm dran, die Brombeeren und Hartriegelgebüsche verspeisen sollen.

Sobald die Flächen einen besseren Pflegezustand erreicht haben, sollen auch wieder regionaltypische Obstsorten gepflanzt werden. Im Zuge der Aktion werden auch Nadelhecken am Blütenweg entfernt, damit auch hier der freie Blick in die "Blühende Bergstraße" wieder möglich ist.

Bei der fachgerechten Pflege der Obstbäume hilft die Streuobstpädagogin Sindy Grambow, die im "Baret" auch zwei Grundstücke selbst in Pflege genommen hat. Mit Stefan Baltus plant zudem ein angehender Fachwart für Streuobst, ein Grundstück in dem Bereich zu übernehmen. Er möchte dort gern eigenes Obst anbauen, aber sich unabhängig davon auch für das Ilek-Projekt engagieren. Die Aktion wird aktiv von den Schriesheimer Jägern um Georg Bielig unterstützt. Er will das Ilek-Projekt durch seine Mitgliedschaft in dem neu gegründeten Verein "Blühende Bergstraße" unterstützen.

Mit Aktionen will Ilek das Engagement in die Schriesheimer Bürgerschaft tragen und weitere Aktive für eine starke Aktionsgruppe gewinnen, die mit eigenen Ideen und Anstößen die Umsetzung des Projektes erfolgreich voranbringen möchten. Ein erstes Treffen ist für Anfang 2019 angedacht.

Info: Landschaftspflege-Aktion am Samstag, 8. Dezember, von 9 bis 12 Uhr. Treffpunkt: Goethestraße 6, Hirschberg-Leutershausen. Wer mithelfen möchte, meldet sich beim Ilek-Management, unter Tel. 06201/2595890 oder per E-Mail an ilek-bergstrasse@bhmp.de. Anmeldungen sind hilfreich, damit Geräte, Getränke und ein Imbiss bereitgestellt werden können. Bei Bedarf werden Mitfahrgelegenheiten ab Schriesheim organisiert.