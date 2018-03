Von Carolina Paul

Schriesheim. "Gewollt veranstaltungsarm", aber mit kleinen Höhepunkten und Neuerungen. So verlief das vorangegangene Vereinsjahr laut Vorsitzendem Bernd Doll: Bei der kürzlich abgehaltenen Jahreshauptversammlung zog die "Interessengemeinschaft Erhaltung und Betreibung Waldschwimmbad" (IEWS) eine positive Bilanz. Nach zwei aufregenden Jubiläumsjahren standen nun wieder die Standards und der reibungslose Badebetrieb im Vordergrund. Die Verlegung der Eröffnung um eine Woche nach hinten sei mittlerweile fast schon Tradition, sagte Doll. Doch das Saisonende wurde wegen des guten Wetters um eine Woche verlängert.

Ein besonderer Höhepunkt war für Doll der erste Hundebadetag in Zusammenarbeit mit dem Hundesportverein am 8. Oktober, über den sich "nicht nur die Hunde freuten". Weniger erfreuliche Nachrichten hatte der stellvertretende Vorsitzende Jochen Wähling mitgebracht: Die Stadt habe sich vom zweiten Bademeister getrennt, nun sei der Verein auf Ersatzsuche. Als wäre das nicht schon schwer genug, verkündete Wähling auch noch, dass Gerhard Kling künftig nicht mehr das Schwimmbad aufschließen wird. Dieser sei immer als Erster morgens im Schwimmbad gewesen, habe für Ordnung gesorgt und die Baderöffnung um 8 Uhr ermöglicht. Dafür bedankte sich Wähling mit einem Präsent.

Sehr erfreulich ist hingegen das erweiterte Kursangebot mit Zumba an Land und im Wasser, Aquafitness, Yoga und ergänzende Kurse in Zusammenarbeit mit dem Altenbacher Fitnessstudio "Move". Durch die Renovierung ihres Hallenbades werden sich dieses Jahr auch Dossenheimer auf den Weg nach Schriesheim machen: "Es wird zu bestimmten Zeiten etwas lauter werden", erklärte Doll den Mitgliedern und bat um Verständnis und Nachsicht.

Bis zum Saisonbeginn soll die Solarthermie fertig sein: 400 Quadratmeter Solar-Absorber werden auf den Dächern des Waldschwimmbads zu sehen sein. Diese werden gleichzeitig auch an den Wasserkreislauf des Kinder- und Schwimmbeckens angeschlossen, so der Technische Leiter Jürgen Merkel. Künftig will der Verein dadurch rund 10.000 Euro Stromkosten sparen. Im Laufe des Jahres wird zudem die 20 Jahre alte Wassertechnik auf den neusten Stand gebracht.

Die vergangene Saison habe gezeigt, dass sich die Umbauarbeiten an der Badewassertechnik lohnen. Eine Aufhärtungsanlage wurde installiert und eine Pumpe am Beckenrand angebracht, die den Wasserpilz und die Rutsche nun separat versorgt. So bleibt der Wasserstand im Kinderbecken konstant. Außerdem wurde die Messzelle für den Chlorwert im Kinderbecken in den Abstellraum der Kindertoilette verlegt. Rund 25.000 Euro wurden für alles aufgewandt.

Früher mussten die Filterspülungen von Hand vorgenommen werden, in Zukunft soll dieser Vorgang automatisiert werden. Ein neuer Schaltschrank übernimmt die Umwälzung und Wassertechnik. Dadurch werden künftig auch die Wasserwerte 24 Stunden täglich überwacht. 78.870 Euro soll dies kosten. Im Vergleich zum Jubiläumsjahr 2016 konnte 2017 trotzdem gespart werden: Die Kosten für Reparaturen und zur Erhaltung sanken um rund 25.000 Euro. Durch die wetterbedingt wenigen Veranstaltungen sparte der Verein 23.549 Euro ein.

Die Mitgliederbeiträge waren jedoch um 5700 Euro geringer als im Vorjahr. Je nach Wetter ändere sich bei vielen auch die Art der Mitgliedschaft, erklärte Schriftführer Michael Gebhardt. Mal sei eine ganze Familie Mitglied, dann wieder jeder einzeln, je nachdem, wie sich das Wetter auf die Badesaison auswirke. Die IEWS bietet nicht nur für Schüler und Studenten bis 25 Jahre jeweils einen Tarif an, sondern auch für Alleinerziehende, Familien und Paare.

Die Besucherzahlen konnten sich in den ersten drei Monaten sehen lassen, als das Schwimmbad bereits so viele Gäste hatte wie im Vorjahr bis August errechnet werden konnten. Gut 600 Besucher pro Tag sollen es gewesen sein, bis schließlich bis zum Ende der Saison die Zahlen von 500 pro Tag auf nicht mal 100 Gäste am Tag absanken - weil eben auch das Wetter schlechter wurde. Im Sommer 2017 erreichte die IEWS in den Spitzenzeiten eine erfreuliche Mitgliederzahl von 6150.

Auch Wahlen gehörten zur Jahreshauptversammlung: Gewählt wurden dieses Jahr wieder Jochen Wähling als stellvertretender Vorsitzender, sowie Bernd Schenk und Harry Nullmeyer als Kassenprüfer.

Stellvertretende Bürgermeisterin Bar-bara Schenk-Zitsch lobte das "Vorzeigebad", dem mancher nachzueifern versuche, als "Aushängeschild für Schriesheim". Durch die vielen Arbeitseinsätze hätte es sich in ein Kleinod verwandelt. An den Samstagen, 7., 14. und 21. April, sind die nächsten Arbeitseinsätze geplant, damit das Bad pünktlich am Sonntag, 29. April, in die neue Saison starten kann.