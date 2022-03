Schriesheim. (mio) Mitten in der Corona-Krise hat Beate Kempf, 46, ihre Arbeit als Pfarrsekretärin bei der Katholischen Seelsorgeeinheit Schriesheim-Dossenheim angetreten. Gemeinsam mit Kollegin Birgit Rath ist sie Ansprechpartnerin für die beiden Kirchengemeinden mit der Filiale Altenbach. Sie wird jeweils zwei Tage in Schriesheim und Dossenheim sein. Die gebürtige Viernheimerin war schon als Jugendliche aktiv in der katholischen Gemeinde St. Aposteln: "Wir hatten einen tollen Pfarrer, der einen Draht zur Jugend hatte."

Nach dem Realschulabschluss machte sie eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Danach startete sie nochmals durch. Sie holte die Fachhochschulreife nach und studierte Wirtschaftsingenieurwesen (FH). Nach dem Studium arbeitete sie neun Jahre lang bei John Deere in Mannheim. Mit ihrem Lebensgefährten wurde sie dann zur "Aussteigerin". Das Paar zog auf die Insel Fuerteventura. Dann starb ihr Partner, und sie plante ihren Rückflug für Ende März 2020. Wenige Tage vor dem Termin wurde sie – wie so viele andere – von der Corona-Krise überrascht.

Sie harrte monatelang auf der Insel aus. Zeitweise war die Situation so verzweifelt, dass Spenden gesammelt wurden, damit die Menschen sich Trinkwasser kaufen konnten. "Ich wollte nur noch weg", erzählt sie. Als am 1. Juli 2020 der erste Flug nach Deutschland ging, gehörte Kempf mit ihren zwei Hunden "Mummi" und "Super" zu den Passagieren. In Dossenheim fand sie zunächst Hilfe bei Verwandten ihres früheren Partners und Freunden. Nun hat sie die neue Stelle in Schriesheim angetreten. Sie sagt: "Ich bin total glücklich."