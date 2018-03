Schriesheim. (fjm) Während der Rohbauarbeiten für den Kindergarten Kurpfalzstraße wird die Hirschberger Straße am Schulzentrum teilweise gesperrt, weil am Freitag, 23. Februar, ein Kran aufgestellt wird. Nur der Gehweg wird zwischen Kurpfalzstraße und der Einfahrt zum Parkplatz noch frei sein, um die Schüler sicher an der Baustelle vorbeizuführen. Der östliche, nicht gesperrte Abschnitt wird während der Bauphase wieder zweispurig befahrbar sein. Um dort Gefahren zu vermeiden, richtet die Stadt an der Max-Planck-Straße in den Parkbuchten für Eltern sogenannte "Kiss & Go"-Parkplätze ein. Dadurch soll der Verkehr in der Hirschberger Straße so gering wie möglich gehalten werden.