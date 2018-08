Von Carolina Paul

Schriesheim. In Gerlinde Hartmanns Garten erinnert nicht mehr viel daran, dass hier früher einmal Tabak gedieh. Tomaten, Rhabarber, Buschbohnen und Zucchini wachsen heute in den Frühbeeten. Vor über 70 Jahren wurden dort hauptsächlich die Tabaksorten "Burley" und "Virginia" angepflanzt. Letztere sei in Schriesheim besser unter dem Namen "Virgin" bekannt gewesen, erklärt Hartmann, deren Familie der Tabakhandel damals gehörte.

BLÜHENDES SCHRIESHEIM

"1954 muss das Gebäude hier gebaut worden sein", sagt Hartmann und zeigt auf einen großen, turm-ähnlichen Schuppen. "Im Anbau erzeugte ab 1956 ein Feuerofen Heißluft, mit der der Tabak getrocknet wurde." Zuerst sei der Trockenschuppen erbaut worden, bevor der Anbau mit dem Feuerofen hinzukam. Bis 1959 trocknete hier noch der Tabak. "1960 kam dann der Blauschimmel, eine Krankheit des Tabaks, der das Trocknen verhindert", so Hartmann weiter. Heute dienen die Schuppen als Gerümpelkammer und werden eher selten geöffnet.

Die beiden Gebäude sind aber nicht die einzigen Überbleibsel aus dem Tabakgeschäft. Auch ein ehemaliger Trockenturm aus Holz ist noch vorhanden, in dem der Tabak mit üblicher Luft getrocknet wurde. "Außerdem hat meine Familie auch Kartoffeln und Zuckerrüben angepflanzt. Bis 1968 hatten wir noch Kühe, die die Blätter der Zuckerrübe als Sauerfutter bekommen haben", sagt Hartmann.

Jedes Jahr wurde dafür das fünf Meter tiefe Silo mit Teer ausgestrichen, um die Blätter später einzulegen. Aus der damaligen Zeit stammt ein Schleifstein, mit dem die Werkzeuge geschärft wurden. Auch eine alte Getreidebeize ist in ihrem Garten zu finden: "Das Saatgut wurde darin mit Gift versetzt, um es gegen Vogelfraß zu schützen", erzählte sie. "Ich würde gerne ein Museum einrichten, in dem alle Geräte ausgestellt werden."

In den vergangenen Jahren habe sie den Garten durch die Pflege ihres Vaters, Ehrenbürger Peter Hartmann, vernachlässigt. "Ab und zu habe ich mal etwas weggezupft. Aber an sich ist nicht viel passiert", so Hartmann. Nach seinem Tod hat sie mit der Aufarbeitung des Gartens begonnen und steckt nun täglich ein bis anderthalb Stunden in ihr Kleinod. Im Sommer bietet der Garten Abkühlung durch die direkte Lage am Kanzelbach, der über eine Treppe erreichbar ist. "Der Bach diente früher als Wasserquelle für den Betrieb", sagt Hartmann. Jahrzehnte später schafften es sogar Rehe regelmäßig aus dem nahen Wald über den Bach und besuchten ihre Pflanzen: "Die geben die Futterstellen von Generation zu Generation weiter. Aber letztes und dieses Jahr habe ich keine Rehe mehr gesichtet", sagt sie.

Zwischen Bach und Garten liegt ein kleiner, steiler Hang, den die Rehe einfach übersprungen hatten. Da sie nun nicht mehr zu Besuch kommen, können in diesem Sommer Stachelbeeren, Liebstöckel und allerhand Kräuter in aller Ruhe wachsen. Manchmal kämpfe sich zwischen den Gemüsepflanzen auch wieder eine kleine Tabakpflanze durch, sagt Hartmann. Aber das sei eher selten.

Als nächstes wünsche sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter, Weinprinzessin Sofia, ein kleines Sonnendeck mit Liegestühlen, sagt Hartmann. Das könnte auf dem alten Zuckerrübensilo errichtet werden. Bis es aber so weit ist, pflegt sie ihren Garten weiter und bewahrt damit ein kleines Stück Schriesheimer Geschichte.