Schriesheim. (RNZ) Es war ein wahrer Sport-Krimi, den die Floorballer des TV Schriesheim am Samstagabend bei ihrem Heimspiel zeigten. Im Schlussdrittel drehten sie einen 5:7-Rückstand und gewannen das erste Spiel der Playdown-Serie um den Abstieg mit 9:7 gegen Berlin. Am kommenden Wochenende soll in der Bundeshauptstadt der zweite Sieg und damit der Klassenerhalt erzielt werden. Die voll besetzte Mehrzweckhalle trug am Samstagabend ihren Teil zum Erfolg des TV Schriesheim bei. Neben Felix Künnecke (zwei Tore, zwei Vorlagen) war Kapitän Nicolas Burmeister mit drei Toren und zwei Torvorlagen der Mann des Abends.

Schriesheim startete besser ins Spielgeschehen und zog im ersten Drittel mit 3:0 davon. Kurz nach Start des zweiten Spielabschnitts folgte jedoch ein kleiner Bruch: Den Hauptstädtern gelangen zwei Treffer in einer Minute. Doch die Badener behielten einen kühlen Kopf und legten noch einmal zwei Tore nach. Mit einer 5:3-Führung ging es schließlich ins letzte und entscheidende Drittel. Die Berliner kamen erneut wacher aus der Kabine zurück. Vier schnelle Treffer und ein 5:7-Rückstand des TVS nach 50 Minuten ließ den Zuschauern in der Mehrzweckhalle den Atem stocken. Doch dann leiteten die Schriesheimer mit dem Anschlusstreffer zum 6:7 das Comeback ein. Es folgten zwei Tore von Burmeister und ein weiterer Treffer ins leere Tor zum wichtigen 9:7-Sieg gegen Berlin. Schriesheim machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Badener müssen nun am Samstag in Berlin gewinnen, um dieses Ziel perfektzumachen. Sollte hingegen das Berliner Team gewinnen, kommt es am Sonntag wiederum in der Bundeshauptstadt zum Entscheidungsspiel.