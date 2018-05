Die Polizei ermittelt derzeit, wie das Unterholz auf rund 30 Quadratmetern Fläche in Brand geraten konnte. Foto: Freiwillige Feuerwehr Schriesheim

Schriesheim. (RNZ) Einsatzkräfte der Schriesheimer Feuerwehr haben am am späten Dienstagnachmittag einen Flächenbrand bekämpfen müssen. Die Feuerwehrleute wurden um 17.13 Uhr in das Gewann "Boden" gerufen. Laut Leitstelle lagen bereits mehrere Notrufe vor. Wo es genau brannte, war jedoch zunächst unklar.

Einige Anrufer hatten das Feuer oberhalb der Bundesstraße 3 gemeldet. In weiteren Notrufen konnte die Einsatzstelle dann jedoch genauer definiert werden. Letztendlich wies auch der Rauch den Feuerwehrleuten den Weg.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte im Unterholz bereits eine Fläche von rund 30 Quadratmetern. Mit zwei D-Rohren wurde die Brandbekämpfung eingeleitet - und schließlich auch erfolgreich bewerkstelligt. Abschließend zogen die Feuerwehrleute das Gestrüpp noch auseinander. Dann kontrollierten sie mithilfe einer Wärmebildkamera, ob sich noch irgendwo Glutnester befinden.

Nach gut einer halben Stunde war das Feuer endgültig gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten mit den Aufräumarbeiten beginnen.

Zur Ursache des Flächenbrands liegen aktuell keine Angaben vor. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehr war mit 18 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Polizei war mit zwei Beamten und einem Streifenwagen vor Ort.