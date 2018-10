Unter Atemschutz musste die Feuerwehr in das verrauchte Toilettenhäuschen vorrücken. Foto: FFW

Schriesheim. (fjm) Unbekannte haben im öffentlichen Toilettenhäuschen am Festplatz in der Nacht auf Sonntag offenbar Böller gezündet und die Anlage damit vorerst unbenutzbar gemacht. Um 3.05 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr dorthin alarmiert, Anwohner berichteten laut Kommandant Oliver Scherer von lauten Knallgeräuschen und Rauch, der aus dem Häuschen quoll. "Wir können nicht mit Sicherheit sagen, welche Feuerwerkskörper dort abgebrannt wurden", so Scherer. "Aber die Explosionen deuten auf Böller hin."

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Toilettenbereich im Gebäude komplett verraucht. Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude. Ein Feuer entdeckten die Einsatzkräfte zwar nicht, das Gebäude musste jedoch mit einem Hochleistungslüfter entraucht werden. Teile der Einrichtung, unter anderem Holzbretter an den Waschbecken, wurden laut Kommandant Scherer durch das Feuerwerk beschädigt, die Einsatzkräfte schlossen die Anlage deswegen nach der Entrauchung noch in der Nacht auf Sonntag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.