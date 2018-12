An der Baustelle "Platz Nord" sind die ersten Konturen bereits erkennbar. Foto: Dorn

Schriesheim. (fjm) Was das neue Jahr bringen wird, kann auch die RNZ nicht vorhersagen. Zu Silvester gibt es hier aber zehn gute Gründe, als Schriesheimer zuversichtlich ins Jahr 2019 blicken:

Platz Nord: Die Arbeiter kommen dank des milden Winters schnell voran, und die ersten Konturen des neuen Platzes zwischen dem Ärztehaus "Dok:Tor" und Schillerstraße sind bereits erkennbar. Im April soll der "Platz Nord" eingeweiht werden, inklusive Trampolin, Sitzgelegenheiten und Bouleplatz. Damit endet auch die Umwandlung des ehemaligen OEG-Bahnhofs in ein Wohnquartier.

Unterführung: Mit der Fertigstellung des "Platzes Nord" soll nach fünf Monaten auch die Unterführung der B 3 wieder geöffnet werden, saniert, sauber und - dank neuer Geländer und Blindenleitstreifen - zumindest ärmer an Barrieren gegenüber dem vorigen Zustand. Damit lassen sich die gerade an der Fußgängerampel an Römer- und Ladenburger Straße langen Wartezeiten wieder vermeiden.

Kindergarten "Kinderschachtel": Das Richtfest wurde bereits Ende November gefeiert, im Frühjahr soll der neue, bewegungsfreundliche Kindergarten in der Kurpfalzstraße seine Inneneinrichtung erhalten. Die Eröffnung des zweigeschossigen Neubaus ist derzeit für September geplant, falls weitere Verzögerungen ausbleiben.

Verstärkung fürs Bauamt: Mit der Sanierung der Talstraße, Nachbesserungen beim Hochwasserschutz und der Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums (KGS) kommen viele Aufgaben auf das städtische Bauamt unter der Leitung von Markus Schäfer zu. Bürgermeister Hansjörg Höfer plant deshalb, im Jahr 2019 einen Bautechniker einzustellen.

Schnelles Internet: Gut fünf Jahre nach seiner Gründung soll der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar Ende 2019 die Schriesheimer Ortsteile Altenbach und Ursenbach mit Glasfaserverbindungen versorgen. Damit die Einwohner davon profitieren, müssen allerdings auch die jeweiligen Hauseigentümer und Vermieter tätig werden.

Kommunalwahl: Ob chronisch Unzufriedene oder treue Gemeinderatsbesucher - alle Schriesheimer, die mindestens 16 Jahre alt sind, dürfen am 26. Mai 26 Stadträte wählen. Zeitgleich dazu findet die Europawahl statt. Die erste Kandidatenliste für den Gemeinderat hat die SPD bereits im Dezember gewählt, in den kommenden Monaten folgen weitere.

Planung der KGS-Sanierung: Viele Zahlen wurden genannt, viele Szenarien diskutiert - im Frühjahr soll endlich Klarheit darüber herrschen, welche Bereiche des Kurpfalz-Gymnasiums tatsächlich saniert werden müssen und mit dem Budget der Stadt samt Zuschuss in den kommenden Jahren erneuert werden können. Dann legt nämlich das Darmstädter Architektenbüro Dierks Blume Nasedy seine Planung dem Gemeinderat vor. Dieser steht dann vor der schweren Aufgabe, zu entscheiden, was erneuert wird.

Neue Austauschprogramme: Havlíckuv Brod in der Nähe von Prag ist im Februar das Ziel des Schulorchesters am Kurpfalz-Gymnasium Schriesheim. Dort werden die Schüler zusammen mit dem dortigen Chor ein Konzert geben. Ein weiterer Austausch des KGS ist mit Spanien geplant: Im Juni 2019 kommen Schüler aus Barcelona.

Viel Fußballkultur: Der SV 1919 Schriesheim feiert 2019 sein hundertjähriges Bestehen, unter anderem mit einem Festbankett im Januar, einem Sommerfest mit der IEWS im Juli und einem Kabarettabend im November.

Neuer Spielplatz: Nach einer ausführlichen Anwohnerbeteiligung soll der Spielplatz Mozartstraße 2019 in einen ansprechenden "Spielraum" für Kinder und Jugendliche verwandelt werden. 200.000 Euro hat die Stadtverwaltung dafür bereitgestellt, die Umsetzung begleitet Bewegungspädagoge Rolf Schwarz.