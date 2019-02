Schriesheim. (fjm) Nicht einmal eine Viertelstunde dauerte es, bis alle Gondeln gebucht waren: Die Riesenradweinprobe der Rhein-Neckar-Zeitung in Zusammenarbeit mit der Winzergenossenschaft Schriesheim, den Schaustellerbetrieben Göbel und dem Café Linde ist längst zu einer Institution beim Mathaisemarkt geworden.

RNZ-Verlosung

Entsprechend groß war die Enttäuschung bei vielen Interessenten, die für die diesjährige Weinprobe am Donnerstag, 14. März, um 17 Uhr im "Grand Soleil" keine Gondel mehr reservieren konnten. Für alle, die dieses Jahr leer ausgegangen sind, gibt es aber zwei gute Nachrichten: Zum einen sollen im Jahr 2020 wegen der großen Nachfrage erstmals zwei Riesenradweinproben stattfinden. Die Beteiligten haben dazu ihre Bereitschaft signalisiert, ein zweiter, späterer Termin am Donnerstagabend würde auch Berufstätigen eine Teilnahme ermöglichen.

Zum anderen gibt es noch eine letzte Chance, schon dieses Jahr vier Weine der Winzergenossenschaft in luftiger Höhe zu genießen: Eine der 36 regensicheren Gondeln im Riesenrad "Grand Soleil" ist noch nicht reserviert, sondern wird ab heute von der RNZ verlost.

Der Gewinner der Karte im Wert von 100 Euro kann als "Gondel-Pilot" bis zu fünf Personen mitnehmen und Schriesheim bei guten Tropfen, Gebäck und passenden Pralinen von oben genießen. Seinen Gondelpass erhält der letzte noch zu ermittelnde "Pilot" am 14. März vor Ort auf dem Schriesheimer Festplatz. Die RNZ wünscht allen Teilnehmern viel Glück!

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0 13 78 22 / 70 23 22 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort RIESENRAD sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Dienstag, 19. Februar, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden).