Schriesheim. (fjm) Der bevorstehende Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union hat sich im vergangenen Jahr auch in Schriesheim bemerkbar gemacht: Von den 21 Einwohnern, die 2017 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben, kamen laut Bürgermeister Hansjörg Höfer die meisten aus dem Vereinigten Königreich. "Jeder, der die Nachrichten sieht, kann sich einen Reim darauf machen", so Höfer. "Die Menschen, die so eine Politik machen, sollten vielleicht mal mit ihnen reden."

Seit 2014 begrüßt die Stadt ihre Neubürger mit Handschlag und einer Porzellanmedaille der Strahlenburg einmal im Jahr vor einer Gemeinderatssitzung. Kürzlich kamen dazu fünf der eingeladenen Gäste ins Rathaus, ihre Namen wollte die Stadtverwaltung mit Verweis auf die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) aber nicht veröffentlichen. Viele von ihnen lebten schon jahrelang in Schriesheim, betonte Höfer, die wenigsten hätten ihre alte Staatsbürgerschaft zugunsten der deutschen aufgegeben.

Ein Neubürger zeigte gleich großes Interesse an der Kommunalpolitik, blieb für den gesamten öffentlichen Teil im Sitzungssaal und verfolgte die Abstimmungen des Gemeinderats mit. Sein Fazit: "Es ist schon etwas Besonderes, dass es keine Gegenstimmen gab."