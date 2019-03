Schriesheim. (RNZ) Mit 16 Kräften und vier Fahrzeugen war die Feuerwehr Schriesheim am Sonntagabend im Einsatz. An der Landesstraße 536 in Richtung Wilhelmsfeld hatten Unbekannte eine größere Menge an Autoreifen und zwei Kanister mit Altöl illegal entsorgt und in den Wald geworfen.

Ein Kanister ging dabei auf. Dadurch sind einige Liter an Altöl ausgelaufen. Das Öl ist dabei "nur" in den Boden gelangt und nicht in den Bach.

Das Altöl und das kontaminierte Erdreich wurden von der Feuerwehr aufgenommen und werden einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.