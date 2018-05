Von Nadine Rettig

Schriesheim-Altenbach. "Alles neu macht der Mai", sagt ein altes Sprichwort - und das trifft auch auf den gut 13 Meter hohen Maibaum zu, der seit Sonntagnachmittag vom Altenbacher Schulhof in den Himmel ragt. Denn der Stamm des Baums ist ganz neu und kommt in diesem Jahr zum ersten Mal zum Einsatz. Und damit er auch in den nächsten Jahren wiederverwendet werden kann, wurde er vor dem Aufstellen mit Lack versehen: Schließlich muss der Maibaum jeder Wetterlage trotzen können, erklärte Altenbachs Ortsvorsteher Herbert Kraus.

Doch auch wenn der Stamm ganz neu ist: Die Tradition um das Maibaum-Stellen, das in jedem Jahr viele Einwohner auf den Schulhof lockt, ist alt. Auch in diesem Jahr versammelten sich bei prächtigem Wetter und sommerlichen Temperaturen zahlreiche Zuschauer, die sich das Aufrichten des Baums nicht nehmen lassen wollten. "Ich habe dafür gebetet, dass das Wetter hält", scherzte Kraus, denn in den vergangenen Jahren hatte man damit nicht immer so viel Glück, wie er sich erinnert.

Dass die Kehlen bei dem warmen Wetter nicht trocken wurden, war in diesem Jahr dem Sportschützenverein und der Kegelstube zu verdanken, die für die Verpflegung sorgten. So stand dem Heben des mit zahlreichen bunten Bändern geschmückten Baums, der bereits in seine Verankerung gestellt worden war, nichts mehr im Wege. "Jetzt an die Riemen, Männer", forderte Kraus diejenigen Altenbacher auf, deren Aufgabe es war, den Maibaum gen Himmel ragen zu lassen.

Er selbst trage dieses Mal "die Verantwortung", erklärte Kraus. Und während sich acht Männer an den sogenannten "Schwalben" postierten, um den Baum zu stützen, verteilten sich die restlichen Altenbacher an den beiden Seilen, um den Maibaum in seine Position ziehen zu können. Kraus delegierte "seine" Altenbacher dabei erfolgreich. Unter motivierenden "Zieht an!"-Rufen und den Anfeuerungsrufen ihrer Frauen schraubten die Männer den Maibaum Stück für Stück in den Himmel, ehe er schließlich unter gebührendem Applaus kerzengerade in seiner Verankerung stand.

"Ich wäre jetzt diejenige, die das mit der Wasserwaage überprüft. Das wäre genau mein Job", erklärte eine der Zuschauerinnen lachend, während die Männer den Baum noch sicher in seiner Verankerung verschraubten. Doch es gab auch Lob für die Muskelkraft der Männer, und so war neben anerkennendem Schulterklopfen auch immer wieder ein "Habt ihr gut gemacht!" zu hören.

Dieser Meinung war auch Kraus. Er lobte die tatkräftige Unterstützung und versprach den acht Männern, die an den Schwalben für das entscheidende Stützen des Baumes gesorgt hatten, ein Freibier.

Bleibt nur zu hoffen, dass bei all den Traditionen um den neuen Maibaum einem nicht nachgekommen wird: nämlich der, den Maibaum zu stehlen.