Schriesheim-Altenbach. (fjm) Durch den Kontakt mit einer Lampe ist in der Nacht auf Freitag eine Matratze im Altenheim "Seniorenhaus Ella" im Schriesheimer Stadtteil Altenbach in Brand geraten. Die Bewohnerin des Zimmers blieb unverletzt, wie die Freiwillige Feuerwehr Schriesheim am Freitag mitteilte.

Die Einsatzkräfte der Altenbacher und Schriesheimer Abteilung waren am Freitag um 1 Uhr morgens zum Röschbacher Hof alarmiert worden, weil eine Brandmeldeanlage im dortigen Altenheim ausgelöst hatte. Als die Feuerwehr dort eintraf, hatte das Pflegepersonal die Bewohnerin des betroffenen Zimmers bereits in Sicherheit gebracht. Eine Lampe hatte zu diesem Zeitpunkt ein mehrere Zentimeter tiefes Loch in die Matratze der Frau gebrannt, sagte Kommandant Oliver Scherer. "Durch den Schaumstoff entstand viel Rauch, der wiederum die Meldeanlage auslöste." Diese habe die Bewohnerin vor Schlimmerem bewahrt.

Die Feuerwehr transportierte die angekokelte Matratze durch ein Fenster ins Freie, die Bewohnerin konnte sich zunächst auf einer Couch erholen. Nennenswerter Sachschaden entstand Feuerwehrangaben zufolge nicht. Nach einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnten die 19 Feuerwehrleute, der Rettungsdienst und eine alarmierte Polizeistreife wieder abrücken.