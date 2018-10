Schriesheim. (pol/mün) Drei stark beschädigte Autos, 23.000 Euro Sachschaden und 0,52 Promille beim Unfallverursacher - so lautet die Zusammenfassung eines Unfalls, der sich am späten Freitagabend in Schriesheim ereignete.

Ein 77 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr gegen 22.25 Uhr auf der Römerstraße. Er kam von der Fahrbahn ab und touchierte zuerst einen geparkten VW. Danach krachte er frontal in einen ebenfalls geparkten Peugeot Kleinbus, berichtet die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Beamten Hinweise darauf, dass der 77-jährige Alkohol konsumiert hat. Ein freiwilliger Test ergab 0,52 Promille in der Atemluft des Unfallverursachers.

Sein Fahrzeug wurde beinah total beschädigt und musste abgeschleppt werden; der Führerschein wurde einbehalten. Zudem wurde er wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs angezeigt.