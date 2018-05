Edingen-Neckarhausen. (nip) Gewusel am frühen Morgen in der Eduard-Schläfer-Halle: Teilnehmer aus ganz Deutschland standen Schlange, um beim 37. Schlosspokal-Turnier des Boule-Clubs Edingen-Neckarhausen dabei zu sein. Allein aus Drusenheim, wo der französische Partnerverein des BCEN, der Club Bouliste, zuhause ist, kamen 32 Personen mit dem eigens angemieteten Bus und einem Präsentkorb als Gastgeschenk im Gepäck.

Wieder als treuer "Stammgast" mit an Bord: Claude Quirin und seine Ehefrau Danielle, die zuverlässig die beliebten Merquez-Bratwürste mitgebracht hatten. Der mit dem gelernten Koch Armin Miltner hochklassig besetzte Grillstand war den ganzen Tag über gern aufgesuchter Treffpunkt, um beim Essen über die gemeinsame Leidenschaft für den Boule-Sport zu reden. "Im Vorfeld ist das wirklich viel Arbeit, das sieht man so gar nicht", sagte der sportliche Leiter Clemens Ritter, der für die "Einschreibung und alles Drumherum" verantwortlich zeichnet, wie Vereinsvorsitzender Gerhard Hund lobend anmerkte.

104 Triplette-Teams und somit 312 Spieler standen letztlich auf den Bahnen im Schlosshof und auf dem Boulodrome am Hallenbad: 39 Bahnen hatte der Verein abgespannt, auf den Wegen spielten die Bouler "Terrain Libre".

"Zum Glück kriegen wir als Verein noch die Helfer zusammen", meinte Gerhard Hund. Rund 50 Helfer waren in den Aufbau, den Abbau und im Servicebereich involviert. Ebenfalls ein Glücksfall für den BCEN ist Christian Speicher, der seit Jahren den gesamten Bewirtungspart managt. Beim Turnier selbst konnten die Spieler Punkte für die Rangliste des Deutschen Pétanque-Verbandes (DPV) sammeln. Der Verband wählt ausgesuchte Turniere in Deutschland von Vereinen, die den Kriterienkatalog erfüllen. Der BCEN war hier bereits mehrfach dabei. Als Schiedsrichter war Jochen Leibel aus Ludwigshafen am Start: Ein Fachmann, der nebenbei auch zaubert, wie Hund anmerkte.

Bei allem Aufwand, den der BCEN bei seinen zweimal jährlich stattfindenden Großturnieren betreibt, freut sich der Verein auch regelmäßig über positive Rückmeldungen wie die eines Bensheimers, der dem Verein später eine E-Mail mit folgendem Wortlaut schrieb: "Hallo liebes Team von BC Edingen-Neckarhausen, am gestrigen 1. Mai habe ich nach langer Zeit wieder einmal Euer Turnier besucht und mich organisatorisch, kulinarisch und atmosphärisch bestens aufgehoben gefühlt (was ich nur von den wenigsten Turnieren sagen kann). Besten Dank dafür."

"Es war ein wirklich erfolgreiches Turnier", wie Gerhard Hund abschließend feststellte, nachdem am späten Abend die letzte Partie über die Bühne gegangen war. Das A-Turnier gewannen David Monti aus Wittlich und die Franzosen Jerome Azagour sowie David Benhamou. Im B-Turnier siegten Andreas Kempf vom TV Brühl sowie Andreas Mahnert und Thomas Schorr vom TV Schaffhausen. Sieger im C-Turnier waren Philippe Jankowski und Jean-Luc Testas vom BF Malsch mit dem Lübecker Burkhard Rudolf. Das D-Turnier gewannen Marcus Pfeffinger und Jörg Wiedmann vom BC Stuttgart sowie Kai-Uwe Krohmert vom SV Hardt.

Der BCEN selbst war mit keinem Team vertreten.