Weinheim. (ans) Mit Spannung ist das Line-up für das "Schlosspark-Festival" im kommenden Jahr erwartet worden. Am Mittwochnachmittag hat die Event-Agentur DeMi Promotion die Bands für die Großveranstaltung 2019 im idyllischen Schlosspark bekannt gegeben.

Den Auftakt machen am Freitag, 26. Juli, 20 Uhr, "Revolverheld". Die bekannte deutsche Rock-Pop-Band kommt im Rahmen ihrer Open-Air-Tour "Zimmer mit Blick" in die Zweiburgenstadt.

Am Tag darauf, 27. Juli, 20 Uhr, lässt - wie schon länger bekannt - Dieter Thomas Kuhn die Schlagerherzen im Schlosspark höher schlagen.

"Festivalcharakter" soll es dann am Sonntag, 28. Juli, 18 Uhr, geben, wenn Max Giesinger, der durch die Fernsehsendung "The Voice of Germany" bekannt geworden ist, auftritt. Mit dabei hat er die Sängerin "Lea". Auch Support-Acts haben die jeweiligen Künstler: Max Giesinger kommt mit Tom Gregory, einem aus Großbritannien stammenden Sänger und Schauspieler, und "Lea" mit YouTube-Star Moritz Garth.

Info: Der Vorverkauf startet heute, 21. November, um 17 Uhr, über Reservix (www.reservix.de). Karten gibt es dann auch in der Geschäftsstelle der RNZ in Heidelberg, Neugasse 2.