Hirschberg. Rund 600.000 Euro investiert Hirschberg in die beiden gemeindeeigenen Wohnhäuser in der Weimarer Straße 6 und 6/1 in Weinheim, in der sich Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen befinden. In einer ersten Bauphase wurden die Fassade gedämmt und die Außentüren sowie die Balkone saniert.

Dementsprechend erstrahlen die in den 1960er Jahren errichteten Gebäude in neuem Glanz. Der erste äußere Eindruck wird aber recht schnell getrübt, steht man an den Türen zu einem der beiden Häuser. Dick kleben Staub und Dreck an deren Glasscheiben. Seit Anfang November werden auch das Heizsystem und die sanitären Anlagen inklusive der Kalt- und Warmwasserleitungen in den zwölf Wohnungen erneuert, und diese Arbeiten sind mit jeder Menge Staub verbunden.

Das macht auch den Bewohnern des Hauses arg zu schaffen. Denn der Staub ist in jede Ritze eingedrungen, was sich nicht nur an den, selbst nach einer ersten oberflächlichen Reinigung durch eine Firma, überall noch vorhandenen dicken Dreckschichten in den Hausfluren bemerkbar macht. Es ist der Geruch nach Staub, der überall in der Luft liegt. Die Ursache ist für Marc Schäfer, einen der Bewohner des Hauses Weimarer Straße 6, nicht die Bautätigkeit an sich. Dass beim Aufklopfen von Wänden und der Verlegung neuer Leitungen viel Dreck entsteht, ist ihm klar.

Jedoch hätte man seitens der Gemeindeverwaltung, des Architekten und der ausführenden Firmen Vorkehrungen treffen können, dass sich der Staub nicht überall in den Wohnungen verteilt. Diese Aufgabe nur den Mietern, etwa durch das Abdecken der Möbel mit Plastikfolien, zu überlassen, sei keine Lösung gewesen, schließlich lebten die Menschen in diesen Wohnungen und somit mitten in der Baustelle. Daher hätten die Räume, in denen der Baustaub entstand, durch entsprechende dicht schließende Plastikfolien vom Rest der Wohnungen abgetrennt gehört.

Doch es war nicht nur die über Wochen anhaltende Staubbelastung, die die Bewohner verärgerte. So seien die über Akkus betriebenen Baugeräte der Firmen über die privaten Stromanschlüsse aufgeladen worden. In ihrer Verzweiflung wandten sich die Bewohner an den Weinheimer Stadtrat der Linken, Carsten Labudda, der sich dem Problem annahm und die Mieter zu einem Gespräch mit der Verwaltung nach Hirschberg begleitete. Mit Erfolg, denn seitdem achten alle ausführenden Firmen auf Sauberkeit, was zuvor nur die für Elektro- und Sanitärarbeiten zuständigen Firmen getan hätten. Außerdem wurde die bereits erwähnte Zwischenreinigung vorgenommen, und die Gemeinde sagte den Mietern eine Endreinigung zu.

Etwaige an Möbeln entstandene Schäden könnten die Mieter ebenso der Verwaltung anzeigen, die diese an die Versicherung weiterreiche. Dass die Gemeindeverwaltung nicht früher reagiert habe, liegt laut Bauamtsleiter Rolf Pflästerer daran, dass man von den Missständen erst Anfang Januar erfahren habe. Was Schäfer aber viel mehr erzürnt als die akute Staubbelastung, sind die Folgekosten des neuen Heizsystems. Bisher erwärmte jeder Mieter seine Wohnung individuell, etwa mit Ölradiatoren, da die beiden Häuser über keine zentrale Heizungsanlage verfügten. Das bleibt nach einem Beschluss des Hirschberger Gemeinderats auch so. Das Gremium folgte vor mehr als einem Jahr mehrheitlich der Argumentation der Verwaltung, nach der eine zentrale Heizanlage nicht nur in den Investitionskosten teurer käme, sondern auch für die Bewohner Nachteile mit sich brächte. So hätten die Mieter durch den aufwendigen Einbau der Rohrleitungen und der Heizkörper während der Bauphase nicht in ihren Wohnungen bleiben können. Außerdem hätten die an den Wänden angebrachten Heizkörper in den kleinen Zimmern die Stellflächen verringert.

Daher votierte der Gemeinderat für die Anschaffung von Infrarot-Deckenheizstrahlern für jedes Zimmer. Nur die GLH stimmte dagegen, wobei Jürgen Steinle darauf verwies, dass es ein Leichtes sei, bei einem Austausch der Wasserleitungen auch Heizungsrohre zu installieren. Die Infrarot-Deckenstrahler verbrauchen aber jede Menge Strom, wie Schäfer feststellte. Gut 30 Kilowattstunden täglich sind es bei den derzeitigen Außentemperaturen, die er benötigt, um eine Raumtemperatur von 20 Grad zu erzeugen. 1500 bis 2000 Euro dürften daher die Heizkosten jährlich für seine 33-Quadratmeter-Wohnung betragen und damit ein Vielfaches von dem, was er bisher dafür aufgewendet hat. Andere Mieter würden aufgrund der befürchteten hohen Heizkosten die Infrarot-Heizstrahler gar nicht erst anstellen, so Schäfer, sondern säßen lieber bei 16 Grad in ihren Wohnungen. "Damit wird für mich bezahlbarer Wohnraum aktiv vernichtet", zieht Schäfer ein Fazit zur neuen Heizung.

Laut Auskunft der Gemeinde sind andere Heizarten aber weiterhin zugelassen. Welche das sind, werde den Mietern nach Beendigung der Bauarbeiten mitgeteilt. Vielleicht werden Schäfer und andere Mieter dann wieder auf alternative Heizsysteme zurückgreifen, die für ihre Wohnungen anscheinend kostengünstiger sind.