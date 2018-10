Wo sich heute die nördliche Innenstadt befindet, lebten in früheren Zeiten hauptsächlich Handwerker. Am Samstag gehörte das historische Stadtquartier den Flohmarkthändlern. Foto: Kreutzer

Von Günther Grosch

Weinheim. Bei Temperaturen von gerade einmal fünf Grad und im Schein der Taschenlampe den Stand möglichst verkaufsfördernd aufzubauen, ist auch nicht das, was man sich an einem Samstagmorgen unbedingt wünscht. "Anstatt sich noch einmal im kuschelig warmen Bett umdrehen zu dürfen", seufzte eine der fröstelnden und noch schlaftrunkenen "Flohmärktlerinnen", die zu "gefühlt nächtlicher Stunde" mit klammen Fingern am Auspacken war.

So waren - noch ehe die ersten potenziellen Kunden anrückten - erst einmal in Thermoskannen mitgebrachter Kaffee und Tee gefragt. Aufatmen wenig später dann bei denjenigen, welche auf "der richtigen Seite" standen, als die ersten Sonnenstrahlen über den Wachenberg hinweg lugten.

Diejenigen, die noch auf der "dunklen Seite der Nacht" rund um den Roden- steiner Brunnen ihre Stände aufgeschlagen hatten, kämpften dagegen dick eingemummt und mit Wolldecken gegen die Kühle.

"Wäre ich doch auch nur rechtzeitig aufgestanden", dürfte sich irgendwann nach dem Frühstück der Besitzer des Autos gedacht haben, denn er wird seinen am Abend zuvor in der Unteren Hauptstraße geparkten vierrädrigen Untersatz vergeblich gesucht haben. Den hatte zu dieser Zeit bereits ein Abschleppdienst an den Haken genommen.

"Selbst schuld", kommentierten etliche der "Ständler" schadenfroh - und rückten ihre Tapeziertische zur Seite, damit sich der Abschleppwagen seinen Weg bahnen konnte. Immerhin hatte das ab 5 Uhr morgens geltende absolute Halteverbot schon tags zuvor auf den Flohmarkt aufmerksam gemacht. Ein "Schnäppchen" dürfte die Wiederbeschaffung des Wagens für seinen Besitzer mit Sicherheit nicht werden.

Die Gelegenheit, etwas günstig zu erhaschen, nutzten dagegen viele andere. Gegen 10 Uhr war das Gebiet um den Erbsenbuckel rappelvoll, derweil die ersten mit ihren Schätzen schon wieder abzogen. Nicht, ohne anzukündigen: "Wir kommen aber noch mal wieder." Jeweils 50 Cent für das "Schimpfwörter ABC", den "praktischen Autogrammkartensammler", die "Trickschule für Katzen" und die "Pippi Langstrumpf"-Jubiläums-Edition, dazu kiloweise "frische Odenwälder Walnüsse" und ein im Dunkeln leuchtender "Hula-Hoop"-Reifen: Vom "Hosenklettband" über den "heißen Pizza-Stein" bis hin zur Nostalgie-Körperwaage aus den 1950er-Jahren reichte das Angebot an den angemeldeten 260 Ständen - und hörte beim "Paddelkanu mit einem nur winzigen Loch" für schlappe 15 Euro noch längst nicht auf.

Da hatten sich diejenigen, die sich ohne Rücksicht auf ihre knurrenden Mägen ohne Frühstück auf die Schnäppchenjagd begeben hatten, schon längst an Dutzenden Waffel- und Kuchentheken oder am "Worscht to go"-Stand schadlos gehalten. Sie ließen sich frisch geräucherte Forellen schmecken oder vom Angebot "Silke kocht Leckeres aus Frankreich" anlocken. Öde und vergammelte Hinterhöfe? Von wegen! Es sind Kleinode und Schmuckkästchen im Verborgenen, die hier inmitten der Stadt zu finden sind. Neben Einblicken in die Historie der zum Teil wild romantischen Hinterhöfe und Keller zwischen Lindenstraße und Friedrichseck, hatten auch die Hausbesitzer in dem ehemals hauptsächlich von Handwerkern besiedelten Stadtviertels einiges auf der Pfanne.

Afghanische und syrische Spezialitäten dufteten in der Tannenstraße. Und natürlich durften auch diesmal die obligatorische Kürbissuppe sowie Kartoffelpuffer mit Lachs nicht fehlen. Wer bis zur wieder einbrechenden Dämmerung durchgehalten oder zwischenzeitlich an anderer Stelle neue Kräfte geschöpft hatte, kehrte zur gleichfalls traditionellen Fackelführung noch einmal an den romantischen Ort zurück - und gewann im nächtlichen Feuerschein weitere, ganz andere Einblicke. Zumal auch die Sage vom "wilden Rodensteiner" und seinem durch die Lüfte brausenden Heer nicht unerwähnt blieb.