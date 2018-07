Von Axel Sturm

Ladenburg. Jürgen Hilberath, sportlicher Leiter des Ladenburger Triathlonfestivals, bewies am Samstag geradezu hellseherische Fähigkeiten. Sowohl beim RömerMan-Damen- als auch beim Herrentriathlonwettbewerb sagte der Experte vor der Veranstaltung die späteren Sieger und die Zweitplatzierten richtig voraus. Für Hilberath war Florian Angert (Team Erdinger), der bereits zum vierten Mal in Folge den RömerMan gewann, der klare Topfavorit. Bei den Frauen war Karoline Brüstle (TV Neidlingen) nicht zu schlagen. Hilberath war von beiden RömerMan-Siegern schon im Vorfeld beeindruckt. "Die beiden waren so gut drauf, dass sie auch in Ladenburg als Favoriten an den Start gingen."

Er räumte ein, dass die drei Spitzenleute der deutschen Triathlonszene nicht nach Ladenburg gekommen waren - dennoch sei die Veranstaltung in der Breite noch nie so gut besetzt gewesen. Da im nächsten Jahr der 25. RömerMan stattfinden wird, will der Veranstalter aber versuchen, viele Stars zu verpflichten. Die finanziellen Mittel in der Römerstadt sind allerdings begrenzt. Fast alles basiert auf einem ungewöhnlich hohen ehrenamtlichen Engagement - und das wird nach Auskunft des Triathlonabteilungsleiter der Ladenburger Sportvereinigung (LSV), Günter Bläß, auch so bleiben.

Hintergrund Das RömerMan-Festvial ist längst auch zu einem gesellschaftlichen Ereignis geworden. Die Landespolitiker Julia Philippi (CDU) und Gerhard Kleinböck (SPD) gratulierten den Siegern ebenso wie der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers (CDU). Der Vorschlag, beim Triathlonjubiläum 2019 gemeinsam eine Politikerstaffel zu gründen, wurde aber erst einmal zurückhaltend aufgenommen Etwas fürs Auge [+] Lesen Sie mehr Das RömerMan-Festvial ist längst auch zu einem gesellschaftlichen Ereignis geworden. Die Landespolitiker Julia Philippi (CDU) und Gerhard Kleinböck (SPD) gratulierten den Siegern ebenso wie der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers (CDU). Der Vorschlag, beim Triathlonjubiläum 2019 gemeinsam eine Politikerstaffel zu gründen, wurde aber erst einmal zurückhaltend aufgenommen Etwas fürs Auge wurde beim diesjährigen Festival ebenfalls geboten. Christel Platz, die für das Rahmenprogramm des Festivals zuständig ist, verpflichtete eine Sambatänzerin aus Brasilien. Die tanzte vor der Zielrunde und sorgte bei manchem Teilnehmer für den letzten Motivationsschub. Einer der ältesten Teilnehmer beim Fitness-Triathlon ist der Ladenburger Reinhard Seehars. Der 74-jährige schaffte die Strecke in einer unglaublichen Zeit von 1,43 Stunden. Fahrradfahren macht dem rüstigen Rentner am meisten Spaß, denn bei dieser Disziplin müsse man sich nicht so sehr anstrengen. Auch im nächsten Jahr will Seehars wieder an den Start gehen. Einen Preis für die schnellsten Zwillinge beim RömerMan hat der Veranstalter noch nicht ausgeschrieben. Ein Sonder- und Tapferkeitslob verdienten sich die Zwillinge Beate Salinger und Anke Flohr aber allemal. Obwohl Salinger einen Stich einer "Weißenstein-Wespe" in den Oberschenkel verkraften musste, rannte sie mit ihrer jüngeren Schwester gemeinsam durchs Ziel. Hut ab - vor dieser Leistung. Viel Lob bekam der Veranstalter von Bürgermeister Stefan Schmutz. Ladenburg sei eine Festivalstadt. Hier gibt es ein Literaturfestival, seit kurzem ein Filmfestival und ein Drachenbootfestival. Das Triathlonfestival sei auch deshalb besonders, weil die Veranstaltung mit einem hohen ehrenamtlichen Engagement gestemmt wird. "Toll, was hier geleistet wird", sagte Schmutz, der nach seinem Wettbewerb vom Organisationschef Günter Bläß interviewt wurde. Erich Walcher heißt der Ü80-Triathlet, der noch im letzten Jahr beim RömerMan antrat. Jetzt hat der charmante Österreicher aber die Reißleine gezogen. Den Rat seiner Freunde, sich diese enorme Kraftanstrengung nicht mehr anzutun, nahm Walcher nun an. Als Helfer war er natürlich immer noch dabei - ein Triathlonfestival ohne ihn ist einfach undenkbar. Motorrad-Streckenfahrer Michael Schumm begleitet die Athleten als Führungsfahrer auf der Radstrecke. Über 100 Stundenkilometer musste der Biker schon fahren, damit er von den schnellsten Radfahrern bei den Abfahrten im Odenwald nicht überholt wurde. Weil seine alte Maschine vor wenigen Wochen "geschrottet" wurde, kaufte sich der Manager einen nagelneuen heißen Ofen. "Spaß hat’s gemacht", sagte Schumm nach seiner Ankunft in Ladenburg, wo er sich erst einmal ein kühles Mineralwasser gönnte. 450 ehrenamtliche Helfer sowie die Profis der Polizei, der Feuerwehr, des Roten Kreuzes, des THW und der DLRG waren im Einsatz, um die Sportveranstaltung zu unterstützen. Trotz nasser Radstrecke blieben größere Verletzungen und Vorfälle aus. Sputen mussten sich die Helfer aber am Samstagabend. Nach einer Gewittermeldung mussten sie die Zelte noch am Abend abbauen. Sicherheit geht eben vor - die Einhaltung der Standards ist stets mit einem Kraftakt verbunden. stu

Er sei stolz auf die Entwicklung der Veranstaltung und handele gerne nach dem Motto: "Breitensport trifft Spitzensport". Was mit einer Fun-Sportveranstaltung mit 50 Teilnehmern im Gründungsjahr begann, entwickelte sich zum beliebtesten deutschen Triathlonfestival, bei dem in diesem Jahr 1600 Spitzen- und Breitensportler an den Start gingen. Durch diese Veranstaltung in der Römerstadt würden immer wieder Kinder und Jugendliche motiviert, den vielseitigen Sport auch im Verein zu betreiben. "Wir haben ein qualifiziertes Trainerteam, beste Triathlonbedingungen und bekommen von unseren Sponsoren viel Zuspruch", sagte Bläß der RNZ.

Natürlich war der Abteilungsleiter dann auch selbst dabei, als am Samstagmorgen die RömerKids den Wettbewerb eröffneten. Die "Delfine" und "Tiger", wie die Teilnehmer der beiden Nachwuchsklassen heißen, zeigten großen Sport - obwohl der Wettbewerbsgedanke hier nicht im Vordergrund stehen soll.

Der Leistungsgedanke steht bei den Teilnehmern des Fitness-Triathlons dann schon eher im Fokus. Die Teilnehmer mussten eine 500-Meter-Schwimmstrecke im Freibad bewältigen, gingen auf die 20-Kilometer-Radstrecke und absolvierten zum Abschluss einen Fünf-Kilometer-Lauf. Im Vergleich zum RömerMan, dem "richtigen" Triathlon (1,8 Kilometer Schwimmen im Neckar, 48 Kilometer Radfahren und zehn Kilometer Laufen) ist der Wettbewerb der Breitensportler natürlich weniger anspruchsvoll. Ohne Trainingsaufwand kann dies selbstverständlich auch nicht bewältigt werden.

Das wusste natürlich der sportliche Ladenburger Bürgermeister Stefan Schmutz, der auch in diesem Jahr an den Fitness-Triathlon-Start ging. "Aus Zeitgründen konnte ich nicht viel trainieren - aber meine Zielsetzung habe ich erreicht", sagte Schmutz der RNZ. Der Bürgermeister wollte die Anderthalb- Stunden-Zeitgrenze unterbieten, was er auch problemlos schaffte. Der Übergang vom Radfahren zum Laufen ist für ihn immer wieder eine Herausforderung, die er auch in diesem Jahr meisterte. Seine Frau Katja jubelte ihrem Mann im Ziel ebenso stolz zu wie seine kleine Tochter Anna, die zwar noch nicht viel sprechen kann - aber klatschen für den Papa machte der Kleinen sichtlich Spaß.

Viel Spaß hatten auch die beiden Ladenburger Stadtmeister in der Fitnessklasse bei diesem Wettbewerb. Die 22-jährige Lehramtsanwärterin Lara Salinger hätte nie damit gerechnet, die Stadtmeisterschaft zu gewinnen. Nach einer Stunde und 26 Minuten lief die Sport- und Biologielehrerin durchs Ziel. Die sportlichen Gene wurden ihr sicherlich von Mutter Beate vererbt, die ebenfalls schon einmal Stadtmeisterin war. Einen Siegerkuss gab es für Lara von ihrem Freund Louis, der vier Minuten nach Lara ins Ziel kam. "Er ist eben leider weniger sportlich talentiert als ich", ulkte die Siegerin, die mit der Leistung ihres Freundes aber trotzdem sehr zufrieden war.

Stadtmeister bei den Männern wurde der 40-jährige Polizist und Vorjahressieger, Jens Riemenschneider. Der zweifache Familienvater, der jeden Tag mit dem Fahrrad zum Dienst nach Mannheim fährt, hatte in diesem Jahr nicht mit dem Sieg gerechnet. "Ich konnte kaum trainieren", sagte der Polizist, der nach 1,12 Stunden durchs Ziel lief.

Stadtmeister beim RömerMan, die sich nun Ladenburger Eisenfrau nennen darf, wurde die Vorjahressiegerin Katharina Beran. Bester Ladenburger bei den Männern war Uwe Schüßler, der unter anderem die Glückwünsche der LSV-Vorsitzenden Petra Klodt entgegen nehmen durfte. > s. Triathlon-Splitter