Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Sie singen "Happy" zum Warmwerden, dann Rihanna und Marc Forster. Leiter Meinhard Wind gibt am Klavier den Takt vor, schon schallt es durch den Musiksaal in der Martin-Stöhr-Schule. Xylofone und Trommeln stehen im Raum, doch die jungen Mädchen brauchen nichts weiter als ihre Stimme. "Warum machst du dir ’nen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt es da zu grübeln? Was hast du gegen dich?", singen sie lautstark und cool, von Aufregung keine Spur. Es herrscht ein frischer Wind bei der Sängereinheit 1864. Seit zweieinhalb Monaten hat der 155-jährige Verein ein neues Baby: einen Jugendchor. Und der bisherige Ansturm übertrifft sogar die Erwartungen der Optimisten im Verein.

Sage und schreibe 18 Kinder und Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren nehmen regelmäßig am Gesangstraining teil. "Das hätten wir uns nicht erträumen lassen. Wow!", freut sich Vorsitzender Michael Lang, der bei der ersten Probe Ende September voller Spannung dem Startschuss des neuen Projekts entgegenfieberte. "Ich hätte eher mit sieben oder acht Teilnehmern gerechnet", gibt er zu. Doch es kamen mehr als doppelt so viele, und es scheint sich ein richtiger Stamm zu entwickeln.

Viele Jahrzehnte war ein Chor für junge Mitglieder bei der Sängereinheit eigentlich undenkbar. 1984 wurde der vor allem in den 1960er und 70er Jahren so beliebte Jugendchor stillgelegt, da sich das Freizeitverhalten und die Interessen änderten. Was damals "out" war, ist jetzt aber offensichtlich wieder "in". "Dass es gleich beim ersten Versuch so gut gelingt, ist ein Glücksfall", findet Lang.

Erst im Mai kam im Rahmen des mit der Dualen Hochschule Mannheim erarbeiteten Modernisierungskonzepts die Idee auf, wieder einen Chor für junge Sänger zu installieren. "Wir kooperieren mit dem Schulchor, doch nach dem Schulwechsel sind diese Kinder für uns im Grunde verloren", weiß Lang. Also wurde ein Chorleiter gesucht, um die jungen Sänger künftig "aufzufangen" und der ohnehin schon viel beschäftigte Meinhard Wind (unter anderem Zweiter Vorsitzender bei der Sängereinheit Weinheim) um Rat gefragt. "Wir dachten, er kann uns vielleicht jemanden vermitteln", verrät Lang. Doch Wind war so angetan, dass er gleich selbst die Leitung übernahm.

Musikalisches Hirschberg: Jugendchor der Sängereinheit Leutershausen Kamera: Peter Dorn / Produktion: Reinhard Lask

"Mir geht es zunächst darum, den Jugendlichen die Hemmung beim Singen zu nehmen. Sie sollen sich wie Zuhause fühlen", betont er. Und das gelingt relativ fix. Für ein besseres Melodie-Gefühl spielt der Chorleiter die aus dem Radio bekannten Hits auf einer Musikbox ab. Nach und nach wird das Klavier immer lauter, verstummen die Behelfs-Lautsprecher. "Habt ihr eure Texte?", fragt er in die Runde, doch die Blätter mit den Liedzeilen brauchen manche schon gar nicht mehr. "Der beste Mensch bist du", singen sie gemeinsam Mark Forsters "Die Chöre" und schauen sich dabei tief in die Augen, die Kleinsten im Bunde halten sogar Händchen, um noch textsicherer und mutiger zu sein.

Obwohl einige Teilnehmer ihre jungen Mitsänger fast um drei Köpfe überragen: Wenn die vertrauten Songs ertönen, halten und singen sie zusammen. "Das Singen in der Gemeinschaft macht richtig Spaß", verrät Antonia (10). Auch Marlene (13) und Luisa (14) waren zunächst einfach nur neugierig, und möchten den Jugendchor nun nicht mehr missen. Auch Elly Grether, die in den Achtzigern den Chor betreute, hat inzwischen von der Wiedergeburt "ihres" Jugendchors erfahren – und konnte es kaum glauben.

Bisher nehmen nur Mädchen an den wöchentlichen Chor-Proben teil. "Aber der Chor darf ruhig weiter wachsen, er sorgt für eine richtige Aufbruchstimmung im Verein", so der Vorsitzende. Auch bei Rihannas Ballade "Stay" klingen die zarten Stimmen harmonisch, ehrlich und sauber. Kaum zu glauben, dass die Gruppe erst seit zweieinhalb Monaten zusammen singt. Da wächst etwas zusammen: Das spürt und hört man. Wo über 30 Jahre Stille war, kehrt wieder Leben ein. Dass der Chorleiter diesmal die Soundbox mit der Originalmusik gar nicht mitlaufen ließ, sondern nur ihre Stimmen den Raum füllten, haben die jungen Sängerinnen gar nicht gemerkt.

Info: Der Jugendchor probt jeden Freitag, um 18 Uhr, in der Martin-Stöhr-Grundschule. Anmeldung und Infos unter jugendchor@se1864.de. Am Freitag, 13. Dezember, sollen die Vereinsmitglieder den jungen Chor bei der weihnachtlichen Singstunde in der "Rose" zu Gehör bekommen. Am 15. Dezember tritt der Jugendchor anlässlich des Glockenspiels am Rathaus mit dem Schulchor auf.