Wenn der Alarm losgeht, spürt Waldemar Pfanenstil das Adrenalin in seinem Körper. Angst sei in einem solchen Moment nicht da - aber der Respekt vor dem Einsatz. Foto: Dorn

Von Christina Schäfer

Hirschberg. Seinen Piepser hat Waldemar Pfanenstil noch nicht sehr lange. "Am Anfang hatte ich Angst, dass ich ihn nachts nicht höre", sagt er. Und der erste Alarm, ja, der wäre ungewohnt gewesen. Mittlerweile ist es Routine und Waldemar Pfanenstil lebt das Dasein als Feuerwehrmann. Der muss dann auch mal den Garten während des Grillens mit Ehefrau und den drei Kindern verlassen, wenn der Piepser sich meldet. "Das ist aber in Ordnung", sagt der 40-Jährige. Dass er überhaupt bei der Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg gelandet ist, hat mit seinem zwölfjährigen Sohn zu tun.

Waldemar Pfanenstil ist das, was man einen Quereinsteiger nennt. Er war weder in der Kinder- noch in der Jugendfeuerwehr aktiv. Erst sein Sohn bringt wieder an die Oberfläche, was in dem Vater seit dem frühen Erwachsenenalter schlummert. "Ich wollte Krankenpfleger werden - das hat aber nicht geklappt", erzählt der Feuerwehrmann. Er macht ein Soziales Jahr, fühlt sich berufen, für andere da zu sein und zu helfen.

Doch der tatsächliche Beruf führt ihn in eine andere Richtung. Er ist als Selbstständiger in der Gastronomie tätig, arbeitet später bei der BASF und ist heute als Fahrer bei einem Getränkehändler angestellt. Es sind gut 15 Jahre, in denen der Wunsch des sozialen Wirkens in den Hintergrund tritt - und doch nie ganz verschwindet. Dann tritt sein Sohn in die Jugendfeuerwehr ein - das war vor zwei Jahren. "Ich war dann oft hier", erzählt Waldemar Pfanenstil. Er schaut sich die Übungen der Aktiven an - und ist begeistert.

2017 tritt er schließlich in die Feuerwehr ein. Er ist bei drei Übungen dabei, stellt dann den Antrag auf Ausbildung, den der Feuerwehrausschuss bewilligt. Im Februar 2018 macht er seinen Grundlehrgang, schiebt kurz darauf die Ausbildung zum Funker hinterher und wird im Herbst den Lehrgang zum Atemschutzgeräteträger absolvieren.

Und wie weit soll es gehen? "Ich will in jedem Fall die Ausbildung zum Maschinisten absolvieren - aber bis dahin sind es noch zwei oder drei Jahre." Ob dies den Schlusspunkt bedeutet, weiß er noch nicht. "Mal schauen", sagt er. Waldemar Pfanenstil hat keine Eile. Ihm reicht, was er derzeit hat - und der Blick darauf, dass es noch weitergehen wird. Bislang ist sein Aktionsradius begrenzt.

Er geht nicht mit in brennende Häuser, er fährt nicht die großen Fahrzeuge oder hat die Pumpe im Blick. "Aber ich darf mit raus", lacht er, der noch im letzten Jahr nur zusehen durfte und heute bei jedem Einsatz eine echte Hilfe ist - etwa beim Wasser- oder Schlauchtrupp. Jetzt spürt er das Adrenalin, wenn der Alarm losgeht, wenn er raus muss mit den anderen. Angst sei in dem Moment nicht da - "aber Respekt vor dem Einsatz". Man überlegt nicht, was passieren kann, sagt Waldemar Pfanenstil. Die Angst käme erst später. Zusammen mit den Gedanken an das, was hätte sein können. Schwere Brände, Unfälle mit Personenschaden - all das ist ihm bisher erspart geblieben.

Wie er diese Situationen im Ernstfall verkraften wird, kann er noch nicht einschätzen. Wenn er darüber redet, wird er nachdenklich. Er sei als Angehöriger der Bundeswehr im Kosovo im Einsatz gewesen, sagt er dann. Vier Monate habe er dort verbracht. "Ich habe viel gesehen." In seinem Gesicht kann man ablesen, was er in diesem Augenblick nicht ausspricht.

Dass er sich trotz der Bilder im Kopf für die Feuerwehr entschieden hat, ist dem Blick auf das Wirken der Wehr zu verdanken: "Sie rettet Menschenleben. Das hat mich irgendwann beschäftigt. Und ich merkte: Das muss ich machen." Die Entscheidung, sagt er, war eine sehr bewusste.

Waldemar Pfanenstil ist kein Draufgänger. Er wählt seine Worte mit Bedacht. Wenn er von seinem Leben als Feuerwehrmann spricht, blitzt es in seinen Augen. Es ist deutlich zu spüren, dass es für ihn nicht nur Hobby, sondern eine Herzensangelegenheit ist. Er weiß, dass das ehrenamtliche Engagement ihm einiges abverlangt - vor allem Zeit. Auch und speziell dann, wenn er in die nächsten Ausbildungen geht.

Gerade deshalb habe er die Entscheidung für den Eintritt bei den Rettern sehr bewusst getroffen - wohlwissend, dass er eine Familie hat, die seine Leidenschaft mitträgt. "Der Achtjährige will auch unbedingt in die Feuerwehr - aber er muss noch warten", lächelt er. Unterstützt wird sein Ehrenamt auch seitens des Arbeitgebers. Als die Sprache darauf kommt, grinst Pfanenstil: "Der Juniorchef ist selbst in der Feuerwehr."

Menschen retten, anderen helfen - Waldemar Pfanenstil hat in der Feuerwehr das gefunden, was er schon in jungen Jahren leben wollte. Und darüber hinaus noch viel mehr. Auf die Frage, ob er schon Freundschaften in der Wehr geschlossen habe, wirkt er kurz nachdenklich. Dann sagt er: "So kann man das nicht nennen. Wir sind eine Familie. Wir vertrauen uns." Und nach einer kurzen Pause schiebt er hinterher: "Das muss auch so sein."