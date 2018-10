Von Philipp Weber

Weinheim. Zugegeben: Die beiden Aspekte hängen nicht unmittelbar miteinander zusammen. Aber auffällig ist es schon: Während die Rad-Pendler in absehbarer Zeit aufatmen dürfen, wird die RNV-Großbaustelle für Autofahrer zunehmend zum Problem.

So hat die RNV zugesagt, sich um einen Ersatzradweg zu kümmern. Zur Erinnerung: Die beliebte Raddurchfahrt über die Pendler-Parkplätze und unter der OEG-Brücke hindurch ist weggefallen, seit die RNV die Parkplätze für Baumaschinen und Material benötigt. Das hatte zu arg beengten Verhältnissen geführt, speziell auf den Gehwegen entlang der Bundesstraße B3 und auf der OEG-Brücke.

Das war für Radfahrer gefährlich, aber auch für Fußgänger. Ein Kritikpunkt soll auch gewesen sein, dass die Geschäfte an der Bergstraße für Radler schwer zu erreichen waren - nicht zuletzt der unter Radfahrern beliebte Bio-Markt. Nachdem auch Bürgermeister Torsten Fetzner energisch gegen die Zustände auf den Straßen und Gehwegen protestiert hatte, fand die RNV eine Lösung.

Radfahrer sollen - vom Bio- beziehungsweise Getränkemarkt kommend - schon bald einen provisorischen Radweg nutzen können. Dieser soll direkt an der Bundesbahntrasse entlangführen und zwischen den Gleisen und den Bahnbaracken verlaufen. Ein Stück des Wegs muss allerdings noch angelegt werden. Zumindest auf provisorischer Ebene. Diese kurzfristige Maßnahme dürfte aber nicht allzu lang dauern und womöglich schon Ende der Woche abgeschlossen sein, wie René Weintz auf RNZ-Anfrage erklärte.

"Die Baufirma ist beauftragt. Und eine einfache Wegbefestigung ist in der Regel keine ganz große Sache, auch was die Kosten betrifft", so der RNV-Sprecher. Dass Verbesserungen notwendig werden und der Maßnahmeträger reagieren muss, sei leider Baustellenalltag, bedauert er. So oder so: Die Fertigstellung des Radwegs ist offenbar sehr absehbar.

Die Autofahrer haben dagegen ganz andere Probleme. Diese haben dazu geführt, dass in Weinheim ganz neue Formen der Kollegialität Einzug halten. So warnen Arbeitskameraden einander davor, die Innenstadt über die Mannheimer Straße anzusteuern - zumindest zu Berufsverkehrszeiten, zu denen es hier schon immer länger dauerte.

Wer seine Termine einigermaßen pünktlich einhalten will, solle sich Ausweichrouten überlegen, ist zu hören. Konsequenz: Strecken durch Wohnviertel gewinnen an Beliebtheit. Dass zum Beispiel nicht wenige Autofahrer die Mannheimer Straße an der Kreuzung "Pappelallee" schon wieder verlassen, ist ein offenes Geheimnis. Von dort aus geht es weiter über die Breslauer Straße, den Multring und die Westtangente in Richtung Innenstadt.

Das ist aus Sicht der Autofahrer zumindest nicht völlig unverständlich. Unerträglich wird es dagegen, wenn gehetzte Auto- oder gar Lastwagenfahrer meinen, Schleichwege (man achte auf die engere Bedeutung des Wortes!) in Rennstrecken umwandeln zu müssen.

Noch unerfreulicher könnte die Situation von November an werden. Weinheimer Bürger hatten bereits vor Beginn der Bauarbeiten bei einer RNV-Informationsveranstaltung moniert, dass auch auf der B 38 eine Großbaustelle droht. Das Regierungspräsidium Karlsruhe möchte die Bundesstraße zwischen der Kreuzung "Viernheimer Straße" und dem Saukopftunnel ausbauen. Das Problem: Wenn es an dieser Stelle klemmt, ist vermutlich auch die Westtangente betroffen. Und die wird im Moment dringend gebraucht.