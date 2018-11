Weinheim. (RNZ) Die Bauarbeiten in der Mannheimer Straße erreichen die nächste Bauphase. Das teilte die RNV am Dienstag mit. Hierfür müsse die Verkehrssicherung, also die Verkehrsführung durch die Baustelle, geändert werden. Dafür ist eine Vollsperrung der Straße nötig. Damit der alltägliche Verkehr nicht zusätzlich beeinträchtigt wird, will die RNV die Verkehrsachse in der Nacht von Mittwoch, 7. November, auf Donnerstag, 8. November, sperren lassen.

Demnach ist die Straße ab Mittwoch, 22 Uhr, voll gesperrt. Der Verkehr soll am Donnerstag, von 5 Uhr an, wieder über die Mannheimer Straße fließen. Der Autoverkehr wird in der betreffenden Nacht in beide Richtungen über die Weststraße, die Viernheimer Straße, die Händelstraße und die Wormser Straße umgeleitet. Der Anliegerverkehr bleibt bis zur Baustelle frei. Ebenso wird der Schienenersatzverkehr über die entsprechende Route fahren.