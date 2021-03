Von Katharina Schröder

Rhein-Neckar. Ganze 120 Kilometer ist sie mit ihrem Bruder zu einem Impfzentrum gefahren, damit er den Schutz gegen das Coronavirus bekommt. Bis dahin war es ein langer Weg, nicht nur aufgrund der räumlichen Entfernung. Lisa Müller und ihr Bruder Bernd (Namen von der Redaktion geändert) haben eine Odyssee hinter sich, denn Bernd hat ein transplantiertes Organ. Die Geschwister aus dem Rhein-Neckar-Kreis wollen auf die Wirren der Impfsituation für Menschen nach einer Organtransplantation aufmerksam machen. Angefangen bei der Terminhotline bis zum Impfstopp von Astra-Zeneca sind die beiden immer wieder verzweifelt.

"Ich bin fassungslos von diesem Organisationswirrwarr", sagt Lisa Müller am Beginn ihrer Suche nach einem Impftermin für ihren Bruder. Davor hat sie wie viele andere auch Stunden in der Warteschleife der Impfhotline verbracht. Bernd ist in der Pandemie besonders gefährdet, denn er lebt mit einer transplantierten Leber. Vor einiger Zeit haben außerdem seine Nieren aufgehört zu arbeiten. "Er muss drei Mal die Woche zur Dialyse", erklärt Lisa Müller ihre Sorge um den Bruder. "Dort sitzt er im Schnitt fünf Stunden mit sehr vielen anderen Haushalten zusammen." Kontakte einschränken ist da schwer möglich. Die Situation habe beide belastet.

Als dann die Impfungen mit Astra-Zeneca für Menschen unter 65 Jahren begannen, fassten die Geschwister Hoffnung. Doch die war nur von kurzer Dauer. "Mein Bruder wurde an der Hotline abgewiesen, er sei nicht impfberechtigt", erzählt Lisa Müller. Zu diesem Zeitpunkt habe Schul- und Kindergartenpersonal allerdings schon Termine vereinbaren können. "Das müssen Sie sich mal vorstellen, 25-jährige, gesunde Lehrer bekommen einen Termin und mein Bruder nicht", sagt sie.

Ihr gehe es dabei nicht darum, den Pädagogen das Recht auf eine Impfung abzusprechen, aber Menschen mit transplantierten Organen hätten gleichzeitig das Angebot bekommen sollen. Zwei Tage später sei der Impfstoff dann auch für Organtransplantierte freigegeben worden. "Aber da waren ja alle Termine schon an die Pädagogen vergeben", mutmaßt Lisa Müller. Denn bei der Hotline bekam sie die Information, dass kein Impfstoff mehr zu Verfügung stehe.

"Mein Bruder hat kein Immunsystem", schildert Müller. "Er muss ja Immunsuppressiva nehmen, damit die Leber nicht abgestoßen wird", erklärt sie. Das ganze Immunsystem werde heruntergefahren. "Wenn es so jemanden erwischt, hat er keine Chance", sagt sie. Und bei ihrem Bruder komme zu dem heruntergefahrenen Immunsystem noch eine weitere Schwierigkeit hinzu. "Wenn sich gesunde Menschen eine Erkältung oder so etwas einfangen, bekommen sie Medikamente", führt sie aus. "Bei meinem Bruder geht das nicht so einfach, denn die Medikamente müssten ja über die Nieren wieder ausgeschieden werden." Die Verzweiflung bei beiden sei groß gewesen. "Wir waren bereit, überall hinzufahren", erzählt Lisa Müller.

Und so kam es dann auch. In einem Impfzentrum, das über 120 Kilometer vom Wohnort der Geschwister entfernt liegt, gab es noch den Impfstoff von Astra-Zeneca, und der Bruder bekam einen Termin. "Mein Bruder war jetzt einer der Letzten, die noch mit Astra-Zeneca geimpft wurden, danach kam der Stopp", erzählt Müller. Vertragen habe er ihn gut. "Es war nicht anders als bei jeder Grippeimpfung auch, Schmerzen im Arm und kurz erhöhte Temperatur", sagt sie. Lisa Müller ist froh, dass ihr Bruder nach wochenlangem Telefonieren und Organisieren jetzt die erste Impfung bekommen hat. Dass die Impfungen mit Astra-Zeneca zunächst ausgesetzt wurden, beunruhigt die Geschwister nicht. Bernd Müller will die zweite Dosis "auf jeden Fall" nehmen.

Aber auch am Ende der Odyssee sind die Geschwister noch einmal fassungslos. "Der zweite Termin ist in acht Wochen", erzählt Lisa Müller. "Jetzt hat uns aber der Arzt gesagt, dass eine Impfung erst in zwölf Wochen wirksamer wäre. Aber man kann den Termin nicht verschieben, wir können ihn nur stornieren und versuchen, einen neuen zu buchen." Das trauen sich die Geschwister aber nicht. "Es war ein harter Kampf, so weit zu kommen. Wir wollen nicht riskieren, dass wir den Termin stornieren und am Ende keinen zweiten mehr bekommen", sagt Lisa Müller. "Ich finde dieses ganze Organisationschaos einfach wahnsinnig."