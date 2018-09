Edingen-Neckarhausen. (nip) Was tun, wenn die Küchenmaschine nicht mehr läuft? Weg damit. Und Himmel, jetzt ist auch noch der Staubsauger kaputt. Also muss ein neuer her. "Defekte Teile werden heutzutage schnell weggeworfen", erklärten Herbert Henn und Rolf Stahl im September 2016 kurz vor der Einrichtung des ersten Repair-Cafés unter dem Dach der Lokalen Agenda am Ort. Den Kunden erscheine eine Reparatur oft zu teuer und die eigenen handwerklichen Fähigkeiten als nicht ausreichend.

Henn und Stahl wollten ein Zeichen setzen gegen die Wegwerfgesellschaft, und machten sich das Credo "Reparieren ist kreativ" von Martine Postma zu eigen, die 2009 in Amsterdam das erste Repair-Café gründete. Die Journalistin hatte sich zuvor bereits auf verschiedene Weise für Nachhaltigkeit auf lokaler Ebene eingesetzt.

Stahl und Henn sind Mitglieder der "Ökostromer Edingen-Neckarhausen". Deren Stromlieferant und Kooperationspartner, die Elektrizitätswerke Schönau (EWS), fördert auch Projekte wie Repair-Cafés. Die helfen nämlich dabei, Energie zu sparen, die sonst zur Herstellung neuer Produkte oder beim Recyceln anfällt. Seit dem ersten Repair-Café im Oktober vor zwei Jahren haben die Helfer insgesamt 335 Elektrogeräte, 35 Computer, 25 Möbelstücke und sonstige Gegenstände repariert. "Aktuell sind wir 13 Helfer, davon sind sechs Elektrofachkräfte. Und wir haben zwei Schneiderinnen dabei", zählt Henn auf.

Am Samstag, 22. September, findet in der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen das zehnte Repair-Café nach bewährtem Konzept statt: Man bringt sein kaputtes Teil hin, lässt es vom ehrenamtlichen Fachmann oder der Fachfrau reparieren, hilft nach Möglichkeit auch selbst dabei oder lernt beim Zusehen. Neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit steht beim Repair-Café immer auch die Geselligkeit im Mittelpunkt: Man sitzt bei einer Tasse Kaffee oder Tee zusammen und unterhält sich über das Gerät, das nicht funktionierte, weil die Batterien nicht richtig eingelegt waren. Oder darüber, dass die Nähmaschine nicht mehr wollte, weil keine Nähnadel vorhanden war. Oder über die Gartenschere, die nicht schnitt, weil sie falsch zusammengebaut war. "Wir hatten auch schon eine Wanduhr, die nicht laufen wollte, weil sie nicht gerade hing", erzählt Henn im Gespräch mit der RNZ. Einmal hätten die Helfer mit viel Mühe und Leidenschaft ein Spielzeugkarussell wieder in Gang gesetzt. "Und dann hat die Besitzerin uns gesagt: ,Ach wissen Sie, Sie können es einfach behalten.’" So haben sich im Laufe der vergangenen zwei Jahre viele kleine Anekdoten angesammelt.

Manchmal stehen aber auch die Experten vor unlösbaren Problemen. Zum Beispiel wenn alle Schrauben gelöst wurden, das Gehäuse eines Teils sich aber trotzdem nicht öffnen lässt. Vielleicht ist das ein Beweis dafür, dass die Hersteller selbst kein Interesse an einer Reparatur ihres Produkts haben. Trotzdem lohnt es sich immer, erst einmal im Repair-Café vorbeizuschauen - am kommenden Samstag in der Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen hat man wieder die Gelegenheit dazu.