Weinheim. (RNZ) Wenn es einmal fertig ist, wächst Gras darauf - und die Oberfläche ist so stabil, dass sogar Autos darüber fahren können. Das ist das Los der Tiefbauingenieure: Sie errichten Bauwerke, tief und mächtig, die später unsichtbar sind. Aber ungeheuer effektiv, wie das neue Regenrückhaltebecken, das die Stadt derzeit am nördlichen Eck des Areals "Ehemaliger Güterbahnhof" errichtet.

Es liegt der Natur der Sache entsprechend, auf Höhe des Hauptkanals, der wiederum unter der B 3 in Nord-Süd-Richtung verläuft. Das Becken, das im Moment mit Spundwänden gesichert ist und bald mit einer wasserdichten Betonhülle und einem Deckel versehen werden soll, ist ein riesiger Swimming-Pool unter Tage. Es hat einen Durchmesser von fast 23 Meter, der Boden befindet sich auf einer Tiefe von bis zu siebeinhalb Metern, 1000 Kubikmeter Wasser fasst das Becken.

Und das wird auch manchmal nötig sein, weiß Oliver Torni vom Weinheimer Tiefbauamt. Die Starkregen-Vorkommnisse werden auch in Weinheim immer heftiger, überlaufende Kanäle sind zu oft die Konsequenz. Das ist nicht zuletzt auch ökologisch bedenklich, weil dabei häufig ungeklärtes Schmutzwasser aus der Kanalisation an die Oberfläche tritt und versickert oder in ein Gewässer abläuft. An dieser Stelle wirken Regenrückhaltebecken als riesige unterirdische Staubecken, in die der Kanal seinen Inhalt abgeben kann, um ihn später wieder geregelt zurückzunehmen. In Weinheim ist diese Regenrückhaltung und geordnete Entwässerung in einem Generalentwässerungsplan festgelegt; er wurde im Jahr 2010 das letzte Mal fortgeschrieben. Das Rückhaltebecken an der B 3 ist dort schon vorgesehen. Der Gemeinderat hatte die Ausgaben in Höhe von insgesamt 1,15 Millionen Euro im Mai dieses Jahres bewilligt.

Das Bauwerk liegt an einer wichtigen Stelle, was die Entwässerung angeht. Gegenüber der Einmündung der Friedrich-Vogler-Straße befindet sich einer der tiefsten Punkte der Bergstraßen-Ortsdurchfahrt. Bei Starkregen kam es zuletzt immer häufiger zu Straßenüberflutungen; auch die OEG-Schienen waren vom Wasser bedroht.

Das hat ein Ende, wenn das Regenrückhaltebecken im Mai 2018 fertig gestellt ist und in Betrieb gehen kann.