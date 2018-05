Weinheim. (keke) "Leckeres bekömmlich genießen. Gesund essen und dabei zum Klimaschutz beitragen": Für Ulrike Stein und Angelika Stein-Ette schließen sich das eine wie das andere nicht aus: "Mit Vollwertkost lassen sich Genuss ohne Reue und schlechtes Gewissen sowie Verantwortung im Alltag in idealer Weise miteinander verbinden."

Seit dem 2. Januar 1969 und damit seit fast fünf Jahrzehnten dient das in der Luisenstraße 3 ansässige "Reformhaus Stein" nicht nur Weinheimern als Anlaufstation, wenn es um die eigene Gesundheit wie das Wohlbefinden des Planeten geht. Gratulanten zum "goldenen Geburtstag" des Reformhauses sehen sich allerdings mit zwei Tatsachen konfrontiert. "Veränderung steht ins Haus", heißt es hier. Im Herbst schließen die beiden ins Rentenalter gekommenen Schwestern ihr Geschäft.

Die gute Nachricht aber gleich hinterher: Ulrike und Angelika Stein-Ette hinterlassen ein gut bestelltes Haus: "Ein Nachfolger aus der Reformhausbranche, der das Geschäft ab 1. Oktober in bewährter Weise weiterführt, ist bereits gefunden". Die Spur der "Reformhaus-Pioniere" Stein führt von Waldmichelbach aus nach Weinheim. Die Eltern Georg und Meta Stein betrieben dort seit 1954 ein Lebensmittelgeschäft, an das ab 1962 eine Reformhaus-Abteilung angegliedert war. "Bio- und Vollwertkost bedeutete damals für viele Menschen etwas ganz Neues", erinnert sich Diät- und Ernährungsberaterin Ulrike Stein.

Seit ihrem 17. Lebensjahr ist sie bekennende Vegetarierin und hatte sich bereits in jungen Jahren unter anderem in der Bircher-Benner-Klinik in der Schweiz weitergebildet. Schon in den "Gründerjahren" war den Steins "Beratung" wichtig. Neben dem Warengebot wollten sie ihr bei unzähligen Fortbildungen erworbenes Wissen über Naturkost, Gesundheit, Pflanzenheilkunde und Diätetik weitergeben. Auch selbst hielt man Vorträge und (Yoga-)Kurse ab. "Wir wollten für Menschen, die nicht gleich zum Arzt gehen oder den Apotheker fragen wollen, ein Anlaufpunkt sein".

1988 übernahm das "Schwester-Team" unter dem Motto "Jederzeit für den Kunden und seine Gesundheit da" den elterlichen Laden und verdoppelte dessen Verkaufsfläche. Ulrike übernahm die Rolle der Fachfrau. Angelika ist bis heute in der Hauptsache für die Buchführung zuständig. "Wir waren das erste Geschäft in Weinheim, das Birkenstocksandalen im Angebot hatte", so Stein-Ette über das damalige "Alleinstellungsmerkmal".

Doch auch Super- und Drogeriemärkte erkannten die Zeichen der Zeit. Weil der Druck nicht zuletzt durch den Online-Handel größer wurde, suchten sich die Steins Nischen, spezialisierten sich. Mit Erfolg: "Wir haben unsere Lebensphilosophie im Geschäft weitergegeben." Auch deshalb werden die Stammkunden ihre Gesundheitsratschläge und Tipps von Herbst an missen. Was umgekehrt genauso gilt: "Die treuen Kunden werden uns fehlen." Nach einer "Besinnungspause" wolle man sich "neu sortieren", sagen sie. Und weiter unterrichten und fortbilden: "Der Stein bleibt im Rollen."