Schriesheim. (nip) Als Heinz Waegner am frühen Vormittag noch vor der eigentlichen Eröffnung des Fahrradflohmarkts der Grünen Liste auf den Rathausvorplatz trat, standen da bereits zwei Fahrräder, versehen mit einem Schildchen "für Afrika". Sie landeten zusammen mit etlichen weiteren gespendeten Drahteseln in dem großen Lastwagen, den Uwe Ascherl vom Radhof Bergheim am Rand der gut besuchten Veranstaltung geparkt hatte. "Ein Großteil kommt nach Südafrika ins Township Heidelberg", erklärte Ascherl.

Einen kleinen Teil behalte er im Laden, damit sich die Azubis daran erproben können. "Wir haben Auszubildende mit Handicap, die bei uns Fahrradmonteur oder auch Zweiradmechatroniker lernen", sagte er. Letzten Endes entnehme der Radhof aus dem Rest noch gute Teile, um Kompletträder zu bauen. "Die sind dann für den Arbeitskreis Asyl", sagte Ascherl weiter.

Ein Kreislauf ganz im Sinne von Waegner, der den Fahrradflohmarkt vor zehn Jahren gemeinsam mit dem eigentlichen Initiator Detlev Gräbner auf die Beine gestellt hatte. "Das ist die Idee: Kommen, seine Räder hinstellen und verkaufen. Oder auch kaufen. Die Leute kommen explizit, um Gebrauchtes zu erwerben", schilderte Waegner bei bestem Frühlingswetter.

Das Ganze ist gesellig und niederschwellig. Standgebühren gibt es keine, einen Erlös erwirtschaften die Veranstalter nicht. Höchstens ideell, weil die Grüne Liste Schriesheim mit dem Radflohmarkt einen sinnvollen Beitrag zur Wiederverwertung von Gebrauchsgegenständen leistet.

Und vor allem jugendliche Verkäufer freuen sich, wenn sie Räder loswerden, denen sie entwachsen sind. Oder die ihnen nicht mehr so gefallen, wie im Fall von Delia, die ihr schmuckes Hollandrad immerhin noch für 270 Euro an die Frau brachte. "Kinderräder hatten wir schon immer viele. Aber inzwischen auch hochpreisige Rennräder", sagte Waegner. Mit den E-Bikes kommt eine neue Sparte dazu, auch Stadträtin Fadime Tuncer warf einen interessierten Blick auf ein entsprechendes Angebot.

Während eine Familie zu Protokoll gab, sie habe beim Radflohmarkt als regelmäßige Kundschaft schon häufiger ein Schnäppchen machen können, feierte VHS-Leiter Frank Röger seine Premiere. Beziehungsweise, die Kinder feierten: "Ich habe mein Fahrrad verkauft", freute sich Larissa Röger über den guten Zusatzverdienst. "Bei unserem Kinderfahrrad haben sich zwei Interessenten überboten", sagte ihr Papa zufrieden. "So muss es sein - wenn die Kinder rauswachsen, sollte man die Räder weitergeben. Das hat schon immer gut geklappt", stellte Waegner fest. Und auch an diesem Vormittag blieb festzuhalten: Der Radflohmarkt wird gut genutzt.