Hirschberg-Leutershausen. (capa) Straßenfest oder doch lieber Public Viewing? Diese Frage müssen sich die Gäste des Heisemer Straßenfestes vom 6. bis 8. Juli nicht stellen. Die Vereine sind mittlerweile Profis, was den Spagat zwischen globalem Sportevent und Fest angeht. "Das fällt fast jedes zweite Jahr mit der Europa- oder Weltmeisterschaft zusammen", erzählt Organisator Walter Scholl gelassen. "Früher waren es Boris Becker oder Steffi Graf, die dann gespielt haben. Das ist gefühlt schon immer so gewesen", sagt Scholl. Zuletzt erwischte es das Fest mit dem Spiel Deutschland gegen Italien bei der Europameisterschaft 2016.

"Die Hütte war damals knallevoll", erinnert sich der Vorsitzende des Männergesangvereins 1884, Harald Brand, der damals zum Public Viewing eingeladen hatte. "Wenn was war, haben es die Vereine immer übertragen", so Scholl. Die meisten zeigen schon seit Jahren die großen und kleinen Momente deutscher Sportgeschichte.

Beim MGV gibt’s auch zu dieser Weltmeisterschaft wieder eine Leinwand, vor der Straßenfestbesucher von nah und fern live mitfiebern können, wenn Jogis Elf auf dem Rasen steht. Die Türen öffnen sie dann eine Stunde vor Spielbeginn.

"Für uns ist das kein großer Aufwand. Heutzutage ist eine Leinwand oder ein Bettlaken mit Beamer schnell besorgt und aufgestellt", sagt Scholl. Die Stimmung sei bisher immer sehr gut gewesen, und auch die Besucherzahlen würden unter der Weltmeisterschaft nicht leiden. Im Gegenteil: "Es kann sein, dass dadurch sogar mehr los ist", sagt Scholl. Vorhersagen oder garantieren könne man das aber nicht.

An ein bestimmtes Jahr erinnerte sich das Straßenfest-Urgestein aber noch sehr gut: Es war der 4. Juli 1998, als es die damaligen Nationalspieler Jürgen Klinsmann, Oliver Bierhoff und ihren Trainer Berti Vogts kalt erwischte. Um 21 Uhr spielten sie gegen Kroatien und mussten gut 90 Minuten später eine 3:0-Niederlage hinnehmen. "Danach gab’s viele Notarzteinsätze in Leutershausen", erzählte Scholl. Viele Fans hätten sich nach dem Spiel auf den Straßen geprügelt. Seitdem sei aber nie wieder etwas passiert.

In diesem Jahr könnte das Deutschlandspiel voraussichtlich freitags oder samstags steigen. Dann werden nicht nur der Männergesangsverein im Anwesen Bletzer in der Kreuzgasse 10 und der Fußballverein Leutershausen, im Anwesen Stöhr in der Hauptstraße 11 das Spiel präsentieren, sondern auch der Dartclub Hirschberg im Anwesen Richter in der Hauptstraße 17.

Die Mitglieder bieten gleich zwei sportliche Highlights gleichzeitig an. Ab 14 Uhr startet dort das offene Dartturnier für jedermann, parallel dazu soll das Fußballspiel übertragen werden, auch wenn Deutschland nicht dabei ist. "Letztes Mal waren die Lichtverhältnisse für eine Leinwand zu schlecht, deshalb zeigen wir es dieses Jahr auf dem Fernseher", so Oliver Richter vom 1. Dartclub Hirschberg. Zudem bieten sie Leckereien aus einem Imbisswagen und das Trendgetränk "Lynchburg Lemonade" an, das auf "Jack Daniel’s"-Whiskey aus Lynchburg basiert.

Die Straßenfestbesucher können sich also nicht nur auf einen rauschenden Abend, sondern auch auf Fußballunterhaltung vom Feinsten freuen.