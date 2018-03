Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Wenn ein Paar, das bislang wenig bis gar nichts mit Fastnacht am Hut hatte, im Verlauf einer Prunksitzung mit leuchtenden Augen und einem glücklichen Lächeln im Gesicht auf die Bühne starrt, dann hat ein Fastnachtsverein alles richtig gemacht. Und das ist dem Karnevalsverein Kummetstolle Neckarhausen (KVK) im 56. Jahr seines Bestehens fraglos erneut gelungen. Alle Sitzungen ausverkauft und hochzufriedene Gäste im "Hotel Karneval", wie das diesjährige Motto lautete.

Eigentlich sind die Prunksitzungen der Kummetstolle keine närrischen Veranstaltungen im klassischen Sinn. Schunkelrunden gibt es zum Beispiel nicht; dafür vielmehr eine Theaterrevue in einer gut getakteten Abfolge von einzelnen Nummern mit viel Lust an der Verkleidung, passend ausgewählten Musiktiteln, Accessoires, die auch noch bis ins letzte Detail sitzen und sehr oft handgemacht sind.

"Das ist perfekt", sagte das eingangs erwähnte Paar aus Ladenburg beispielsweise nach der Show der "Tenöre", die ein rasantes "Best of" ihrer 22-jährigen Geschichte zeigten: Stars wie Tina Turner, Montserrat Caballé im Duett mit Freddy Mercury, Guildo Horn und Angelo Kelly reisten mit dem "knallroten Gummiboot" durch die Musikgeschichte, begeistert beklatscht vom Publikum in der Eduard-Schläfer-Halle, in der die Kummetstolle in dieser Saison alle Veranstaltungen stattfinden lassen.

Eine neue Herausforderung für die insgesamt 38 Elferräte, bis alles vermessen war und die Kulissen passten. Auch diese waren wieder aufwendig selbstgebaut - mit Hilfe von Gerald Radtke und Erich Metz entstand ein zweistöckiges Bühnenbild, das eine Hotellobby zeigte, Fahrstuhl inklusive.

Hier hieß Sitzungspräsident Markus Schläfer das Schönste willkommen, das die Neckarhäuser Narren in dieser Kampagne zu bieten haben: Darline I. "aus der Stadt der Engel", die als "Miss California" groß auftrumpfte und die Menschenmenge im Saal herzlich begrüßte. Dank des bewirtenden Germania-Chors "Germania Rocks" hatten die Gäste leckere Speisen auf den Tellern und einen flinken Service an der Seite.

Die "Babbsäck", Neckarhausens beste (und einzige) Boyband, nahmen das Ortsgeschehen und vor allem die geplante Neckarbrücke aufs Korn: "Die neue Brigg‘ braucht man so nicht, führt vorbei an unserem Ort zu dicht", reimten Gerd Stein, Markus Schläfer, Franz Schläfer und Hans-Jörg Ebert.

Das Quartett bot viel fürs Ohr, die Garden noch mehr fürs Auge: Den Anfang machten die Funkinies mit einer viel bejubelten "Küchenparty", gefolgt von herausragend choreografierten Märschen der Funken, des Männerballets und der Garde. Letztere läuteten mit ihrem fantastischen Schautanz "Die größten Hotels der Welt" schon fast das Finale ein, gaben das närrische Staffelholz aber zunächst noch weiter an Silas Kick als pfiffiger "Labbe", eine Paraderolle für den jungen Mann.

Krönender Abschluss des fünfstündigen Theaterdonners war die Darbietung von Multitalent Simon Schläfer und Stephanie Breunig, nach ihrer Babypause wieder zurück auf der KVK-Bühne. Stimmlich in Topform gaben beide Titel von Helene Fischer, Peter Maffay und Pur zum Besten. Zwischendurch strahlte Tanzmariechen Tamina Maiwald mit den - natürlich selbst gebastelten - Windlichtern auf den Tischen bei ihrem schwindelerregenden Auftritt um die Wette.

Was Trainerinnen, Betreuerinnen und alle Helfer hinter den Kulissen hier geleistet hatten, war schier unfassbar. Apropos Schier: Neben Lennard Schier glänzte erstmals auch sein Bruder Yannick, beide als "Schissel" und "Brix" im flotten "Rührei-Rap" vereint.

Ohne Anja Speicher und René Zieher als altes, ewig grantelndes Ehepaar, würde auf der KVK-Bühne etwas fehlen: Sie würde ihm am liebsten Gift in den Kaffee tun und er würde das Gebräu sogar trinken. Der Saal lachte Tränen. DJ René Börschinger erwarb sich in seiner Bütt eine weitere Empfehlung auf dem Weg zum Elferratsposten, während Musiker Ralf Zaborosch gewohnt souverän und aufmerksam auch diese Prunksitzung begleitete.

Neben der Verleihung von Orden - auch an Abordnungen befreundeter Vereine - gab’s närrische Ehrungen: Für elf Jahre Aktivität an Dennis Ried und Florian Jakel; für 22 Jahre an Melanie Schuster, Marius Ebert, Holger Reichert und Michael Rotzler. Für 33 Jahre an Rudi Löffler, für 44 Jahre an Peter Pietryka. Den Verdienstorden erhielten Markus und Tobias Hemberger.