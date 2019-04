Von Stephan Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. "Ahoi, Kälblingen!", rief ein Mannheimer Narren-Gesandter bei der Prunksitzung der Edinger Kälble dem Publikum zu. Das war zwar ein Versprecher, aber welch ein goldiger. In der Pestalozzi-Halle feierten die Narren ihren Kampagne-Höhepunkt, wobei sie sich selbst rein auf ihre Marsch- und Showtänze konzentrierten, von den zwei Tanzmariechen bis zur Elferratsgarde. Bei den Büttenbeiträgen überließen sie das Feld komplett Könnern von auswärts. Und mit Pop-Sängerin Tamara Pusch setzte wieder eine treue Wahl-Edingerin das musikalische Highlight.

Ein Frauenchor von CD hatte zum Auftakt das "Badner Lied" für den Einmarsch des Elferrats angestimmt. Doch kaum stand Sitzungspräsident Stefan Specht auf der von Senatspräsidentin Bettina Schroth mit viel Fleiß und Professionalität dekorierten Bühne, da sah er sich gleich vor die Herausforderung der ersten Programmänderung gestellt. Gerade eingetroffen war Prinzessin Miriam I., Jubiläums-Regentin der "Grokageli" sowie amtierende Prinzessin Mannheims und der Kurpfalz. Und sie hatte auf ihrer Tour-de-Region an diesem Samstagabend einen extrem straffen Zeitplan. Also zog Specht ihre Proklamation vor.

Ersten tänzerischen Schwung brachte die Jugendgarde in ihren rot-weißen Uniformen; dann begrüßten auch die Kälble-Tollitäten Verena I. und Marcel II. "von Büro und Bühne" das Narrenvolk. Dem schloss sich Elferratspräsident Kevin Hockenberger mit einem Geburtstagsglückwunsch an Ehefrau Jessica an.

Den ersten Vortrag hielt der "Pfälzer Sprachprofessor" Rolf Elhard. Wobei dieser seine Habilitation offensichtlich übers "Witz-Verzähle in Pälzer Mundart" geschrieben hatte. Jedenfalls reihte sich statt trocken-theoretischer Sprachbetrachtungen ein Joke an den anderen.

Dann purzelte wieder die Programmfolge durcheinander, kein Wunder bei den dicht getakteten Auftritten der Fastnachtsprofis auf Gastspielreise mit mehreren Auftritten pro Abend. Als Nächster traf Bauchredner Andreas Knecht ein. Mitgebracht hatte er seinen hoffnungslos schwer-erziehbaren Vogel "Gregor", vor dessen Spötteleien und Pöbeleien niemand sicher war. So schnell konnte sein Herrchen dem frechen Burschen den Schnabel gar nicht zuhalten, wie der seine Kommentare losließ.

Ein stets willkommener Gastaktiver aus Seckenheim ist Andreas Eder als singender Präsident der "Zabbe". Seiner Aufforderung "Jetzt steht’ ämol all uff" wurde bei Stimmungshits und Evergreens gern Folge geleistet. Bald darauf ging es wieder über den Rhein, nämlich "Hackevoll durch die Palz", wie es der unvergleichliche Horst "Hotte" Siegholz als Ohrwurm frei nach Helene Fischers "Atemlos" zum Motto erkoren hatte. Als Patient im Duo "Babbel net(t)" glänzte der Mannheimer zusammen mit seinem Facharzt "für schwerhörige Alkoholiker" namens "Dr. Fred von der Flachzang" (Pit Karg).

"Drauße steht än italienischer Stroßesänger!" - auf "Marina" wurde Gerd Golke "roigelosse", und mit Reibeisen-Stimme à la Adriano Celentano sang er zur Gitarre seine umgetexteten Schlager und Popsongs. Wobei es zwischendurch mit dem bekannten "Lewwerworschd"-Lied ein drittes Mal an diesem Abend in die Pfalz ging. Zum soundstarken Halbplayback knüpfte Tamara Pusch mit einer Song-Auswahl an. Sie brachte erst recht Stimmung ins Narrenvolk, und ihre Zugabe, Tina Turners "You’re simply the best!", sprach Tamaras Fans aus dem Herzen.

Noch ein paar Dezibel kräftiger drehte Technik- und Ton-Minister Florian Baumann die Anlage bei den Tanzbeiträgen hoch: So bei den schwungvollen Gardetänzen der Juniorinnen und der jungen Damen der Elferratsgarde, und ebenso bei den Schautänzen, für die die Kälble und ihre treuen Sponsoren wieder keinen Kostümaufwand gescheut hatten: Als "Eulen - die Vögel der Nacht" traten die Mädchen der kombinierten Garde aus "Minis" und "Jugend" auf.

Die nächst-älteren Teenager der Juniorengarde legten nach dem Motto "Farben machen glücklich" im kessen Shorts-and-Shirts-Outfit los. Schaurig schön beschworen die Tänzerinnen der Elferratsgarde als "Geister und ihre gewaltige Macht" die Dämonen. In schwarz-weißen Pierrot-Kostümen schließlich zeigte die vor Jahren von Gardeministerin Sabine Mülbert aus dem Elferrat heraus gegründete Truppe "No limits" wieder, dass für sie Tanzen Spaß ohne Grenzen bedeutet. Und wie immer wurde die Choreographin als Schlankste von allen wie ein Pendel rücklings-bäuchlings durchs Spalier hin- und hergeworfen.

Neben all dem durften die närrischen Grüße von auswärts nicht fehlen, so von den "Seckemer Zabbe" oder von der "Neckarstädter Narrengilde". Für die Delegationen gab es neben Präsenten und Prinzenpaar-Orden auch den Jahresorden mit närrischem Jubiläumsmotto einer ganz un-närrischen Veranstaltung: "55 Jahre Martinszug" - in Edingen bekanntlich von den "Kälble" gemeinsam mit der Gemeinde und der Feuerwehr veranstaltet.