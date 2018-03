Von Axel Sturm

Ladenburg. Ziel eines jeden Journalisten sollte es sein, Geschehnisse mit einem öffentlichen Interesse zeitnah zu veröffentlichen. Heute greift die RNZ einen Vorfall auf, der sich bereits am vergangenen Donnerstag gegen 18.15 Uhr in der Schriesheimer Straße ereignete. Vor der dortigen Flüchtlingsunterkunft sollen fünf Streifenbesatzungen stehen, darunter ein Hundeführer-Trupp, hieß es damals. Die RNZ war schnell vor Ort. Worum es sich handelte, wurde dem Reporter nicht mitgeteilt. Es sei keine berichtenswerte Sache, hieß es lediglich von einer Beamtin. Und so musste der Reporter zunächst unverrichteter Dinge wieder abziehen.

Wenig später aber machte das Gerücht die Runde, dass es in der Flüchtlingsunterkunft zu einem bedenklichen Zwischenfall gekommen sein soll. Ein 30 Jahre alter Mann soll einen städtischen Hausmeister mit einem Beil bedroht haben. Also durchaus ein berichtenswerter Vorfall.

Nun weiß jeder verantwortungsvolle Journalist genau, dass bei dem Thema Flüchtlinge eine besondere Sorgfaltspflicht gilt. Dasselbe trifft auf alle Geschichten über Menschen zu, die sich in irgendeiner Weise am gesellschaftlichen Rand bewegen.

Gerüchte können fatalere Wirkung haben

Wird die Arbeit des Arbeitskreises Flüchtlinge durch einen Pressebericht erschwert? Wird die Stimmung gegen afrikanische Flüchtlinge noch negativer? Welche Konsequenzen könnte der Bericht in der Stadtgesellschaft haben? All das sind berechtigte Fragen, die einem Journalisten durch den Kopf gehen.

Dabei sind zwei Dinge aber immer klar: Gerüchte, die sich verbreiten, können eine weitaus fatalere Wirkung haben als ein faktengestützter und ausgewogener Bericht in der Presse. Und stimmt es, dass ein Mensch bedroht wurde, muss berichtet werden.

Denn auch wenn sich Vorurteile bei einem sensiblen Thema schnell verbreiten, hat in einer Demokratie die Öffentlichkeit das Recht, lückenlos informiert zu werden. Wie schnell stehen unbegründete Vorwürfe im Raum, Polizei und Presse würden alles unter den Teppich kehren. Nicht umsonst war "Lügenpresse" das Unwort des Jahres 2014.

Warum aber berichtete die Polizei nicht über den Vorfall? Und warum wurde der Reporter beschwichtigt und vom Ort des Geschehens weggeschickt? Erst auf Anfrage der Redaktion erschien eine Pressemeldung. Darin hieß es, "dass ein Hausmeister von einem Flüchtling aus Nigeria mit einem Beil bedroht wurde". Der Tatverdächtige sei vorläufig festgenommen und das Beil sichergestellt worden.

Nun ist es so, dass die Pressestelle des Mannheimer Polizeipräsidiums stets zeitnah und auch umfassend über Vorfälle berichtet. Wie es zu der Fehleinschätzung in Ladenburg kam, ist unklar. Auf Nachfrage teilte ein Pressesprecher mit: "Das kann nicht die Regel sein und ist es auch nicht." Andererseits könnten einzelne Beamte nicht immer vor Ort der Presse Auskunft geben, auch weil die Faktenlage häufig zunächst undurchsichtig sei. Dann aber müsse an die offiziellen Stellen verwiesen werden.

Nachdem der RNZ bestätigt wurde, dass es zu einer bedrohlichen Situation in der Unterkunft gekommen war, sprach sie mit dem betroffenen Hausmeister. Und so nimmt dann diese Geschichte ihren Recherche-Verlauf.

Er habe sich tatsächlich bedroht gefühlt, sagte der Hausmeister. Das aggressive Verhalten des Tatverdächtigen sei "angsteinflößend" gewesen. Mehr wollte er zu dem Fall nicht sagen. Aus seinem Osterurlaub beantwortete Bürgermeister Stefan Schmutz die RNZ-Anfrage mit der Bitte um "eine Berichterstattung in der gebotenen Gründlichkeit". Denn die überwiegende Zahl der Flüchtlinge verhalte sich gemäß Recht und Gesetz und sei bemüht, sich zu integrieren. Leider sei aber auch in Ladenburg festzustellen, dass einige wenige junge Asylbewerber mit sehr geringer Bleibeperspektive durch gewaltbereites Verhalten auffallen würden. Der Fall sei ein Beleg dafür, dass auf kommunaler Ebene die Konsequenzen getragen werden müssten, wenn übergeordnete Behörden zu lange für ihre Entscheidungen zum Bleiberecht benötigten.

Die Sprecherin des Arbeitskreises Flüchtlinge, Sabine Weil, gibt der Ausländerbehörde im Landratsamt eine Mitschuld. Ladenburg seien fünf Flüchtlinge zugewiesen worden, die in der Schriesheimer Straße in einer Wohnung untergebracht werden sollten. Allerdings kamen am Ende tatsächlich nur zwei.

Sie wurden zunächst in der besagten Wohnung in der Schriesheimer Straße untergebracht, die aber eigentlich viel zu groß war. Als dann eine fünfköpfige Familie eine größere Wohnung benötigte, entschied die Stadtverwaltung, die beiden Männer in die Unterkunft in der Schulstraße zu verlegen. Die weigerten sich jedoch, umzuziehen, da ihnen dort keine Einzelzimmer in Aussicht gestellt worden waren.

Weil berichtete, dass es auch zu unschönen Szenen im Rathaus gekommen sein soll, wo sich die Männer ebenfalls aggressiv verhalten hätten. Da die Verwaltung keine andere Lösung sah, stellte sie den Männern den Strom ab. Die beiden schlossen sich daraufhin in der Wohnung ein, willigten letzten Endes dann aber doch ein, umzuziehen. Und so kam es zu dem Vorfall am Donnerstagabend.

Als der Hausmeister den Strom wieder anstellen wollte, wurde er von dem 30-jährigen Bewohner mit einem Beil bedroht. Der Hausmeister verständigte daraufhin die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte.

Weil sprach von einem "katastrophalen Verhalten" des Tatverdächtigen und legte Wert darauf, dass es sich um einen Christen gehandelt habe. Zu groß seien mittlerweile die Vorurteile besonders muslimischen Männern gegenüber. Auch sie hofft, dass sich die Stimmung den Asylbewerbern gegenüber nicht verschlechtert.