Weinheim. (pol/mare) Die Polizei dein Freund und Helfer: Das bewahrheitete sich für fünf junge Südkoreaner, die laut Polizeibericht in Weinheim "gestrandet" waren.

Am Dienstagmittag gegen 15.45 Uhr wurde die Polizei von einem Autofahrer über mehrere asiatische Tramper an der Bundesstraße B38 informiert. Wie sich bei der Überprüfung herausstellte, handelte es sich um fünf südkoreanische junge Männer im Alter zwischen 19 und 22 Jahre, die sich derzeit im Rahmen eines Jugendaustausches in Offenbach aufhalten.

Das Quintett war auf nicht nachvollziehbaren Wegen mittellos in Weinheim gelandet und versuchte, wieder zurück nach Offenbach zu kommen. Die Polizei nahm die jungen Männer mit auf die Wache, wo sie mit Getränken versorgt wurden. Anschließend wurde ein Rücktransport organisiert.