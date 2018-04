Von Günther Grosch

Weinheim. Orchideen, Duftnelken, Gladiolen, Hornveilchen in Gelb und Blau. Blumen links, Blumen rechts, in allen Farben und Schattierungen. Sträucher, Gehölze, Zwergbirne und Mandarine in üppiger Auswahl. Menschentrauben, die sich durch die Fußgängerzone und die benachbarten Seitenstraßen schieben: Frühlingshafte Floristik und lange Schlangen vor den Eiscafés gab es wieder beim "Pflänzeltag" am Sonntag in der Innenstadt. Zudem lockte der verkaufsoffenen Einzelhandelssonntag.

Einige Tausend Menschen hatten sich gestern wieder auf die Gemeinschaftsinitiative des Vereins "Lebendiges Weinheim", von Wirtschaftsförderung und dem Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit nicht lange bitten lassen - und verwandelten die frühlingsfrische Shopping-Landschaft der Zweiburgenstadt in einen Laufsteg für Schaufensterbummler, "Seh"- und Kaufleute. Nicht zu klagen hatte auf der "Piazza Italia" gleichfalls die Marktplatz-Gastronomie.

Zum Auftanken und frische Kräfte mobilisieren ließen sich die Besucher hier Tisch an Tisch "den Frühling schmecken". Und auch am anderen Ende der Flaniermeile, dem Dürreplatz, "spielte die Musik" nicht nur dank der Formation "Woinem Brass" aus der Musikschule Badische Bergstraße.

Seinem Ruf als grüne Lunge Weinheims entlang der "Grünen Meile" machte einmal mehr als weiterer Anziehungspunkt der Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof alle Ehre. Kenner und Liebhaber wissen hier besonders den Verkauf von Staudengewächsen aus eigener Anzucht zur nicht alltäglichen Zierde des eigenen Gartens zu schätzen. Wie in gewohnter Art und Weise zu erwarten war, hieß es hier schon nach kurzer Zeit: "ausverkauft".

Unter anderem "Bio-Saatkonfetti" aus "Jungfer" und "Schleifenblume" in Verbindung mit "blühenden Grüßen" offerierte das Kunsthandwerk Zehender. Mit Quiche- und Kuchenverkauf waren die Serviceclub-Damen von "Tangent" und "Zonta" in sozialer Mission unterwegs. Der Kindergarten Pusteblume verkaufte Kuchen, um die Einnahmen in ein Nähmaschinen-Projekt fließen zu lassen. Die Deutsche Bank lud zum "Fliesen bemalen" ein. Ein wie dem Jurassic-Park entsprungener, 3,40 Meter großer Dinosaurier aus Glasfasermaterial wurde im Sparkassenatrium zum heiß begehrten Fotomotiv.

"Süßes zum richtigen Zeitpunkt" gab es bei der Patisserie Mendel, während das Veggie- und Fairtrade-Team mit vegetarischen Wurstproben punktete. Kaum mehr ein Durchkommen gab es außerdem in der Weinheim Galerie, wo eine Frühlingsmodenschau Wunschträume in der Damenwelt aufknospen ließ.

Und auch in der Mittleren Hauptstraße und auf der Bahnhofstraße drängten sich die modebewussten Weinheimer um die neue Frühjahrs- und Sommerkollektionen von "Sentimento" und den Straßenlaufsteg von "Azzurro Piú" und seinen mit der Sonne um die Wette strahlenden Models Monica, Brigitte, Olivia, Annie und Harald.

"Die Frühjahrsmode lebt von Brüchen", war hier wie dort zu notieren: "Muster und Farben, Streifen, Punkte und Muster im tropischen Blumen- und Ethnoprint treffen aufeinander und gehen wunderbare Symbiosen ein." Die Farbpalette reicht von Gelb über Cyanblau bis hin zu Rosa und knalligem Pink. Und das nicht nur als dezenter Farbtupfer, sondern in wagemutigen Kombinationen: "Alle Zeichen stehen auf Mustermix", war bei den Modeschauen zu hören.

Am Ende des Tages galt es, viel nach Hause zu schleppen oder im Kofferraum zu verstauen. Zufrieden zeigten sich dabei alle Seiten. Käufer, Verkäufer, Organisatoren, Besucher, Gastronomen, Schlemmer.

Der Frühling hat damit endgültig auch an der Bergstraße und in Weinheim Einzug gehalten: "Und ab morgen wird ausgesät und eingepflanzt", hieß es da auf dem Heimweg.